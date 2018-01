Ys VIII: la versione PC e la patch alla localizzazione hanno finalmente una data d'uscita

Come molti di voi sicuramente ricorderanno, il lancio occidentale diavvenuto lo scorso mese di agosto non andò perfettamente liscio.

Il pessimo lavoro di localizzazione deluse enormemente le aspettative dei videogiocatori, al punto che il presidente di NIS America, Takuro Yamashita, si sentì in dovere di scusarsi con la comunità promettendo la realizzazione di una patch correttiva. Come se non bastasse, la versione PC è stata più volte rimandata.

Quest'oggi, finalmente, sono arrivate delle novità che faranno indubbiamente la felicità dei fan. Il prossimo 30 gennaio, in un colpo solo, verrà pubblicata la versione PC e verrà resa disponibile su tutte le piattaforme la patch correttiva, che includerà testi rivisitati e linee di dialogo registrate ex novo. A tal proposito, sono stati pubblicati i quattro screenshot che potete ammirare in calce alla notizia.

Ys VIII: Lacrimosa of Dana è già disponibile su PlayStation 4 e PlayStation Vita. Alla realizzazione della versione PC ha partecipato anche il celebre modder Peter "Durante" Thoman, particolarmente conosciuto all'interno della comunità dei giocatori per lo sviluppo del tool di downsampling GeDoSaTo e delle patch correttive per Dark Souls e Deadly Premonition.