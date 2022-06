Ys X tra influenze Soulslike e un Adol più giovane: primi dettagli sul nuovo episodio

A circa tre anni dall'esordio di Ys IX Monstrum Nox, cominciano ad arrivare i primi dettagli su Ys X, il nuovo gioco della serie attivamente in sviluppo presso gli studi Nihon Falcom ma per il momento ancora avvolto nel mistero.

Dalle pagine della rivista giapponese Famitsu arrivano i primi dettagli su cosa aspettarsi dal gioco, sia in termini narrativi che soprattutto per l'impostazione ludica pensata per questo nuovo episodio, che a quanto pare si discosterà non poco dalle passate iterazioni del brand. A quanto pare, infatti, Ys X non dovrebbe prevedere il sistema di party visto da Ys Seven in poi, e sarà invece molto più incentrato sul combattimento diretto uno contro uno.

Sembra ci saranno influenze Soulslike all'interno dell'opera, sebbene i piani degli sviluppatori non prevedano di adottare un sistema di combattimento identico a quanto visto nei giochi targati FromSoftware, limitandosi semplicemente a trarne alcuni spunti. Per quanto riguarda invece la narrativa, Ys X non dovrebbe incentrarsi sull'Impero di Romun, mentre torna ancora una volta Adol Christin come protagonista, stavolta in versione ringiovanita. Oltre a lui sarà presente una donna armata di ascia, che dovrebbe vestire i panni della protagonista femminile principale.

Infine, rimane per il momento assoluta incertezza sulla data d'uscita e su quali piattaforme il gioco vedrà la luce, sebbene Falcom conferma che godrà di un lancio multipiattaforma. In attesa dunque di scoprire dettagli più concreti, assieme magari ad un primo trailer, potete rileggere la nostra recensione di Ys IX Monstrum Nox e rigiocarlo per immaginare come potrebbe evolversi la serie con il decimo episodio principale.