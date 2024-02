Ys X Nordics arriva in Europa: finestra di lancio per le versioni PlayStation, Switch e PC

Nihon Falcom ha finalmente annunciato la finestra di lancio per l'edizione europea di Ys X Nordics, il nuovo capitolo della serie JRPG già disponibile in Giappone dal 28 settembre dello scorso anno.

Il publisher ha confermato che Ys X Nordics farà il suo debutto in Europa durante la stagione autunnale del 2024, non fornendo quindi una data più specifica. Si tratta in ogni caso di una buona notizia per coloro che desiderano avventurarsi nel capitolo più recente della serie ruolistica, in arrivo nei formati PC (via Steam, Epic Games Store e GOG), PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch (è inoltre previsto l'arrivo della versione PC in Giappone il 14 marzo). Il gioco supporterà l'audio in inglese e giapponese e il testo in inglese e francese, mentre la versione per PC supporterà anche il testo giapponese.

"Prova l'ultimo gioco di ruolo d'azione con Adol Christin, un leggendario avventuriero che ha lasciato oltre un centinaio di diari di avventure per i posteri. Chi sono gli esseri immortali conosciuti come Griegers che appaiono nella baia di Obelia? Prendi il controllo di Adol e Karja per affrontare battaglie frenetiche, sfruttando schivate e scatti per sconfiggere i tuoi nemici!". Per ulteriori approfondimenti sul titolo, vi rimandiamo alla pagina Steam di Ys X Nordics.