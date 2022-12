Ys X Nordics, dalla trama ai personaggi giocabili: marea di dettagli da Famitsu

Per festeggiare il trentacinquesimo anniversario del brand, negli scorsi giorni Falcom ha annunciato Ys X Nordics, nuovo capitolo principale dell'apprezzata serie Action/RPG in arrivo sul suolo nipponico nel corso del 2023 su PlayStation 5, PS4 e Nintendo Switch.

Al momento dell'annuncio gli sviluppatori hanno promesso un sistema di combattimento completamente rinnovato, oltre ad un focus ancora maggiore sull'esplorazione grazie ai viaggi in nave attraverso l'oceano. Adesso dalle pagine di Famitsu arrivano tantissimi nuovi dettagli su Ys X Nordics, in particolare per quanto riguarda narrativa, gameplay e personaggi giocabili.

La vicenda sarà ambientata subito dopo quanto raccontato nei primi due giochi della serie, e vedono un diciassettenne Adol in viaggio verso Celceta. I protagonisti appariranno quindi più giovani rispetto alle loro controparti viste in altri giochi della serie per essere maggiormente coerenti con la timeline scelta per il decimo episodio. Lato gameplay, invece, sarà possibile controllare solo due personaggi (Adol e una ragazza armata d'ascia ancora senza nome), ma è in ogni caso assicurata un'azione molto densa ed una gran varietà di approcci ai combattimenti. Giocando in Solo Mode sarà possibile godersi gli scontri con i ritmi tipici di un gioco di Ys, mentre la Combination Mode rallenterà l'intensità delle battaglie per dare quindi spazio a combattimenti più ragionati, oltre a poter infliggere danni maggiori con i propri attacchi.

Ancora, sarà possibile effettuare delle mosse speciali chiamate Mana Actions e viene garantita maggiore libertà d'azione per gli attacchi a mezz'aria. Un sapiente utilizzo della difesa aumenterà inoltre l'indicatore Revenge, rendendo ancora più potenti i colpi inflitti ai nemici, ed in generale la difficoltà è stata studiata per venire incontro alle esigenze di un pubblico ancora più vasto rispetto al passato.

In termini di esplorazione sarà possibile visitare numerose città, sebbene la base principale dei nostri eroi sarà sempre la nave. Parlando di quest'ultima, godrà di un proprio sistema di crescita e non mancheranno battaglie navali, con inoltre il 20% dell'avventura incentrato proprio sui viaggi per mare. Infine, Falcom promette che l'uscita non è troppo lontana e che nuove sequenze di gameplay verranno mostrate nei primi mesi del 2023 o, al più tardi, la prossima primavera.

Per il momento non è stata confermata l'uscita in occidente per Ys X Nordics, ma considerato che i più recenti giochi della serie hanno fatto il loro esordio in Europa e Stati Uniti, è molto probabile che anche il prossimo episodio seguirà la stessa strada, magari più avanti nel tempo.