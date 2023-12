Yu-Gi-Oh! a Bologna, il resoconto del campionato: come sta il metagame del TCG Konami?

La Yu-Gi-Oh! Championship Series è tornata in Italia con un torneo che si è tenuto a Bologna tra l'8 e il 10 dicembre. La manifestazione ci ha fornito uno spaccato del gioco competitivo di Yu-Gi-Oh! e ci ha dato un’idea dei nomi dei giocatori europei che saranno protagonisti della prossima stagione classificata su scala globale. Vediamoli insieme!

Tutti i vincitori del torneo YCS di Bologna

Sfortunatamente, i giocatori italiani non sono finiti sul podio della YCS bolognese: al contrario, a trionfare è stato il tedesco Joshua Schmidt, seguito dal lussemburghese Anthony Lopes, nonché dal bulgaro Viktor Ivanov e dal tedesco Dinh Kha-Bui, entrambi in top four. Il primo italiano in classifica è Danilo Siracusa, che con il suo deck Ishizu Tearlaments si è classificato nella top 8 della manifestazione. Ottimo piazzamento anche per Edoardo Porta (altro duellante con un mazzo Tearlaments, questa volta in versione Horus Ishizu), per Matteo Giugni e per Giovanni Intravaia (entrambi con un deck Diabellstar Rescue-ACE), che si sono piazzati nella top 16 dell’evento, sconfiggendo una pletora di rivali provenienti in gran parte dall’Europa e dagli Stati Uniti.



La vittoria italiana di Joshua Schmidt non sorprende: il tedesco è una presenza fissa della scena competitiva di Yu-Gi-Oh! da una decade circa e, oltre all’evento bolognese di dicembre, ha già trionfato in tre YCS (Madrid 2014, Praga 2017 e Utrecht 2022) e ha preso parte a tre Campionati Mondiali del TCG di Konami, rispettivamente nel 2017, nel 2018 e nel 2019. Insomma, Schmidt è tra i giocatori di Yu-Gi-Oh! più forti al mondo, anche se la sua figura è considerata “grigia” da alcuni membri della community: d’altro canto, nel 2020 il giocatore aveva ricevuto una sospensione di un anno per aver giocato delle carte “segnate”, facilmente riconoscibili nel suo deck. Lo stesso Schmidt, però, aveva spiegato che si era trattato di un disguido dovuto all’inserimento nel mazzo di tre copie piuttosto vecchie della Giara dei Desideri, che presentavano un’usura nettamente maggiore rispetto alle altre carte che componevano il deck.



In ogni caso, Schmidt è stato l’unico a portare un deck Runick - in versione Bystial - al torneo bolognese, almeno tra i duellanti censiti da YGOProDeck nella top 64. Mazzo che ha dunque dato enormi soddisfazioni al duellante durante l’evento e che sicuramente troverà ancora più spazio nei prossimi eventi del GCC targato Konami. In un video pubblicato sul suo canale YouTube e intitolato “come ho accidentalmente vinto un altro YCS con un deck Runick”, Schmidt ha spiegato che “preparandomi per questo torneo, non ero molto speranzoso. Pensavo che, a prescindere dal mazzo che avrei portato con me, avrei avuto dei buoni match-up e dei pessimi match-up, perché in questo momento il metagame di Yu-Gi-Oh! comprende un sacco di deck diversi. Anche i “tier 1” non sono davvero invincibili. Quindi ho scelto un mazzo che amo davvero, e devo ringraziare Dinh Kha-Bui (un altro duellante tedesco, che ha concluso la sua run in quarta posizione) per avermi spinto a utilizzare questo mazzo Runick: anche lui ama questo archetipo, ma ha deciso di non usarlo a Bologna”. Se volete dare un’occhiata più approfondita al mazzo di Joshua Schmidt, potete dare un’occhiata al profilo del deck su YGOProDeck.

Il metagame di Yu-Gi-Oh!: i mazzi “tier 1” sono tantissimi!

Spostandoci un po’ più in basso sul podio del torneo italiano, troviamo il mazzo Rescue-ACE di Anthony Lopes, proposto dal giocatore del Lussemburgo in versione Diabellstar. In questa stessa variante, l’archetipo Rescue-ACE è stato tra i protagonisti della YCS Bologna, dal momento che ben 14 dei giocatori che si sono classificati nella top 64 hanno prediletto il tema introdotto a inizio 2023. Sfortunatamente, però, sembra che i mostri Salvataggio-ASSO non abbiano avuto grande fortuna nei match finali del torneo, dal momento che già in top 8 era rimasto un solo giocatore che ne faceva uso (lo stesso Lopes, ovviamente). Anche in questo caso, il profilo del deck di Anthony Lopes su YGOProDeck farà la felicità di tutti i duellanti che desiderano seguire e replicare le strategie del campione, mentre su YouTube trovate una descrizione approfondita del mazzo da parte del giocatore stesso. Lopes, comunque, ha descritto il suo deck come “un mazzo Rescue-ACE piuttosto standard, che sfrutta le carte Diabellstar e altre aggiunte per ovviare alle difficoltà del ‘cuore’ composto dalle carte Salvataggio-ASSO, che per esempio faticano a gestire dei terreni colmi di mostri”.



Per quanto riguarda la top 4, invece, dobbiamo segnalare il successo del deck Labyrinth di Dinh Kha-Bui: l’archetipo, infatti, si è dimostrato particolarmente solido anche nei gironi più avanzati del torneo. Dei nove giocatori che si sono presentati nella top 64 con un mazzo Labyrinth, infatti, ben tre sono avanzati fino alla top 8, mentre solo Kha-Bui è arrivato fino alla top 4, testimoniando come, per certi versi, Labyrinth sia un tema più accessibile di Rescue-ACE, specie per i duellanti più navigati. Accanto al deck di Dinh Kha-Bui, comunque, hanno ottenuto dei buoni posizionamenti anche i mazzi Labyrinth di Joo-Ho Ahn e di Gabriel Netz, per giunta molto simili tra loro. In generale, comunque, le differenze tra i tre mazzi sono pochissime, specie estendendo l’analisi anche all’Extra Deck e al Side Deck, dimostrando come ormai il tema sia ben rodato e piuttosto solido: resta però da capire se e come quest’ultimo resisterà agli scossoni del metagame in arrivo tra fine 2023 e inizio 2024, a partire dall’uscita del nuovo Structure Deck di Yu-Gi-Oh! Signori del Fuoco, che (con le dovute aggiunte, ovviamente) ha già fatto registrare dei buoni risultati a Bologna.



Conclude la top 4 il mazzo Despia di Viktor Ivanov, che, come già avvenuto per Joshua Schmidt, è stato l’unico duellante a portare un deck simile all’evento italiano. In effetti, scendendo nella classifica dei giocatori di Bologna possiamo vedere che il metagame attuale di Yu-Gi-Oh! è segnato dalla presenza di un elevato numero di deck diversi tra loro. Per esempio, sbirciando nella top 8 possiamo vedere altri due archetipi degni di nota, ovvero l’Infernoble Knight in versione Diabellstar portato alla YCS dall’americano Pakawat Pamornsut e l’Ishizu Tearlaments dell’italiano Danilo Siracusa. Non solo: altri tre archetipi compaiono nella top 16, nella quale si sono classificati (anche) deck come Mikanko, Purrely e persino il già citato Fire Kings, in una versione rivista della lista recentemente pubblicata sotto forma di Structure Deck, che conferma il suo enorme potenziale.