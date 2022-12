La Yu-Gi-Oh! Championship Series arriva in Europa: grandi novità per 250a edizione

Parallelamente alle celebrazioni per i 26 anni di Yu-Gi-Oh, KONAMI promuove in tutto il mondo la 250ª edizione della Yu-Gi-Oh! Championship Series (YCS) con un grande annuncio per i fan di tutto il Vecchio Continente: la competizione di carte collezionabili arriverà anche in Europa, per giocatori e spettatori appassionati.

Konami Digital Entertainment B.V. conferma al pubblico che la prossima edizione della YCS si terrà nel mese di aprile 2023 con eventi in tre location differenti, dove i migliori giocatori di Yu-Gi-Oh! si sfideranno in scontri diretti per aggiudicarsi il titolo di campione mondiale.

I tre eventi saranno ben separati geograficamente, ma si terranno contemporaneamente tra 1 e 2 aprile 2023: per il Nord America la YCS si recherà a Los Angeles, California, presso il Los Angeles Convention Center; in America Latina il torneo avrà luogo a Bogotá, Colombia, presso l'Agora Bogotá Convention Center; infine, in Europa la YCS verrà ospitata all’ExCel London di Londra, nel Regno Unito.

Tutti i duellanti che si iscriveranno a questi eventi principali riceveranno gratuitamente un tappetino di gioco ad hoc e una Field Center Card in edizione speciale. Inoltre, i tre vincitori della finale otterranno un'esclusiva carta Ultra Rara commemorativa Anotherverse Dragon e lo speciale trofeo Campione YCS.

Il fine settimana del torneo vedrà però altri appuntamenti interessanti, tra cui eventi pubblici aperti sotto forma di tornei 3 contro 3, competizioni Tag Duel e tornei per Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL. Sarà possibile iscriversi agli eventi in questione a partire dal prossimo anno sul sito ufficiale.

Parlando proprio di Master Duel, lo scorso novembre è stato annunciato il torneo europeo Challenger Cup.