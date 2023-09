Yu-Gi-Oh! Championship Series ritorna in Italia dopo 4 anni: il programma dell'evento

A distanza di quattro anni dall'ultimo appuntamento italiano con il Championship Series di Yu-Gi-Oh!, l'evento da record si appresta a tornare nel Belpaese con le tappe previste a Bologna per l'8, 9 e 10 dicembre.

Nella splendida cornice di BolognaFiere, gli appassionati del gioco di carte collezionabili di Yu-Gi-Oh! potranno partecipare all'evento YCS e tifare per i propri campioni più amati. Il torneo riunirà i migliori Duellanti per dare vita a un weekend di competizioni ad alto livello.

La manifestazione eSport organizzata da Konami Digital Entertainment metterà in palio dei premi speciali e gli immancabili World Qualifying Points necessari per ottenere l'ambita qualificazione al prossimo World Championship di Yu-Gi-Oh!

Nella giornata di venerdì 8 dicembre si apriranno le porte de inizieranno gli eventi pubblici, con il torneo Main Event che prenderà il via sabato 9 dicembre con round a sistema svizzero. Domenica 10 dicembre, invece, si svolgerà il Top Cut, in cui i migliori Duellanti avranno modo di fronteggiarsi in un torneo a eliminazione diretta che andrà a comporre la griglia della Finale, con quest'ultima che decreterà il Campione YCS Bologna 2023.

Il vincitore del torneo riceverà uno speciale trofeo YCS e la carta premio Ultra Rara YCS della stagione in corso. Si guadagnerà, inoltre, un posto garantito al prossimo European World Championship Qualifier, dove potrà tentare di qualificarsi per lo Yu-Gi-Oh! World Championship. Le registrazioni per YCS Bologna apriranno presto: per tutti i dettagli, in calce alla notizia trovate il link al sito ufficiale.