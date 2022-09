Yu-Gi-Oh! quanto costa la carta Drago Bianco Occhi Blu?

Nel corso della sua lunga vita, Yu-Gi-Oh! ha visto ogni genere di carta affacciarsi alla sua immensa collezione. Le prime uscite, tuttavia, rimangono nel cuore degli appassionati, rappresentando anche le carte più ricercate e costose, come il Drago Bianco Occhi Blu: ecco quanto vale.

Il valore di ciascuna carte dipende dalla rarità della stessa, che spesso significa andare a ritroso fino alle edizioni originali dell'oggetto. E' questo il caso di Drago Bianco Occhi Blu, una delle creature dell'universo creato da Kazuki Takahashi più popolari e riconosciute, la cui prima uscita è ancora oggi premio ambito da molti collezionisti.

Più in particolare, il record raggiunto ad oggi è stato quello di un Drago Bianco Occhi Blu originale venduto per ben 55.100 dollari, rendendolo di fatto uno dei più alti prezzi mai visti nel mercato di Yu-Gi-Ho. Sono circa 90 gli esemplari in giro per il mondo di cui si conosca l'esistenza, il che lo rende un bottino decisamente prezioso, anche se non tanto quanto la vera carta più rara di Yu-Gi-Oh!.

Un'altra leggendaria edizione è quella risalente al 2002. Per promuovere l'uscita di Dark Duels Stories, un gioco di Yu-Gi-Oh! per Gameboy, Konami decise di inserire tre carte per due differenti edizioni. Quella che interessa a noi è la prima di queste, che includeva un trio niente male: Drago Bianco Occhi Blu, Mago Nero e Exodia. Oggi il nostro caro drago DDS vale circa 3200 dollari, ma arriva fino a 15000 in Gem Mint (cioè in condizioni praticamente perfette).

