Yu-Gi-Oh! Cross Duel: annunciata la data di lancio del nuovo card game di Konami

Yu-Gi-Oh! Cross Duel è il nuovo gioco di carte collezionabili basato sul celebre franchise in arrivo su dispositivi mobile. Konami ha annunciato la data a partire dalla quale potrete scaricare il titolo tramite Apple Store e Google Play.

Yu-Gi-Oh! Cross Duel è un card game dalle dinamiche completamente inedite, in grado di fondere l’anima dell’amato gioco di carte collezionabili di Yu-Gi-Oh! con dinamiche battaglie a quattro giocatori. Yu-Gi-Oh! Cross Duel offre un nuovo gameplay e sfide adatte a ogni giocatore, dai veterani ai nuovi duellanti! Il titolo sarà disponibile a partire dal 6 settembre in formato free-to-play, scaricabile tramite i negozi digitali Apple Store e Google Play.



In Yu-Gi-Oh! Cross Duel dovrete pianificare il vostro attacco tenendo conto delle tattiche degli altri Duellanti. Mirate agli avversari chiave, formate alleanze temporanee, rompetele al momento giusto e fatevi strada verso la vittoria.

Il titolo include tre modalità di gioco: multiplayer quattro contro quattro, co-op fino a quattro giocatori e Duelli single player. Presente anche un nuovo stile di Duello estremamente intuitivo, i più rappresentativi personaggi della serie, rendering in 3D dei mostri evocabili. Potrete inoltre personalizzare i mostri assegnando le varie abilità e potrete ovviamente costruire il vostro personalissimo deck grazie a nuove automazioni e funzionalità innovative.

Se alla chiusura delle preregistrazioni il numero di utenti sarà di 500.000 o più, tutti i duellanti di Yu-Gi-Oh! Cross Duel riceveranno al lancio del gioco Gemme per sbloccare 10 estrazioni Card Gacha.