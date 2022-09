Yu-Gi-Oh! Cross Duel: carte magia, mostri e gemme, i trucchi per vincere le partite

Il nuovo titolo dedicato ad uno dei più celebri giochi di carte di sempre è disponibile da settembre 2022 su tutti i dispositivi mobili con sistema operativo Android e iOS, ma a differenza di quello che si potrebbe credere stravolge parte delle sue iconiche regole e caratteristiche per tentare di proporre qualcosa di nuovo.

Per questo motivo, anche tutti coloro che sono esperti del regolamento classico di Yu-Gi-Oh! potrebbero ritrovarsi un po’ spaesati di fronte al nuovo prodotto di Konami: seguiteci dunque all’interno di questa guida per imparare tutto quello che c’è da sapere sul gioco e per scoprire alcuni trucchi e consigli che potrebbero tornarvi molto utili durante gli scontri multigiocatore.

Carte Magia e Carte Trappola

Uno dei cambiamenti più importanti applicati al regolamento classico è relativo alla gestione delle Carte Magia e Carte Trappola. In particolare, le prime non potranno più essere posizionate coperte sul terreno per poi essere giocate in un secondo momento, e andranno invece utilizzate sempre direttamente dalla vostra mano, ma solo durante il vostro turno: le Carte Magia perdono quindi ogni possibilità di essere giocate durante il turno del vostro avversario.

Le Carte Trappola invece funzionano come nella versione classica di Yu-Gi-Oh!, e possono dunque essere posizionate sul terreno per essere poi attivate durante il turno dei vostri avversari.

Durata delle Main Phase

Un altro elemento a cui fare attenzione è quello relativo alla durata di ogni turno: mentre le regole classiche del gioco prevedevano lo svolgimento di due Main Phases differenti, utili per posizionare sul terreno o giocare Carte Magia e Carte Trappola in momenti diversi del proprio turno, in Yu-Gi-Oh! Cross Duel avrete a disposizione una sola Main Phase: non dimenticate dunque di terminare tutte le azioni che avete in mente prima di passare alla fase successiva.

Potenza dei Mostri

Si tratta forse del più radicale e impattante cambiamento rispetto al regolamento classico: in Yu-Gi-Oh! Cross Duel, due Mostri che combattono danneggiano solamente sé stessi, in maniera permanente, e non i rispettivi Evocatori. Questo significa che, per esempio, se un Mostro con 2.000 ATK combatte con un Mostro che ha 1.000 ATK, quest’ultimo verrà distrutto, ma il primo subirà 1.000 danni e il suo ATK scenderà a 1.000 per il resto della partita. Inoltre, nessuno dei due Evocatori subirebbe alcun danno dopo uno scontro di questo tipo.

L’unico modo per danneggiare i Life Points dell’avversario, dunque, è quello di riuscire a sferrare un attacco diretto, tramite effetti speciali oppure attaccandolo dopo aver sconfitto tutti i suoi Mostri. Per evitare sorprese, evitate di utilizzare subito i vostri Mostri più forti, poiché il vostro avversario potrebbe concentrare tutti i suoi attacchi su di esso e distruggerlo in breve tempo, privandovi presto di un pezzo importante della vostra strategia.

Create un Deck funzionale

Uno dei consigli che i nuovi giocatori devono interiorizzare prima di iniziare a vincere riguarda la costruzione del proprio Deck, il mazzo delle carte a disposizione durante le partite. Questa non deve essere effettuata in maniera casuale: occorre invece studiare a fondo gli effetti e le caratteristiche di ciascuna carta, in modo da creare un Deck che sia in grado di proporre una buona sinergia tra i Mostri e le Carte Magia e Trappola. Un ottimo modo per costruire un Deck efficace, soprattutto se siete agli inizi, è studiare il meta del momento e provare a replicarlo, cercando al contempo di capirne e interiorizzarne i segreti. Ad esempio, uno dei meta più in voga nel momento in cui scriviamo è quello degli Occhi Blu - a proposito, sapete quanto costa una carta di Yu-Gi-Oh! di Drago Bianco Occhi Blu?

In generale, un buon mazzo non contiene mai solo Mostri molto potenti, ma piuttosto poche creature d'elite supportate da molti Mostri di livello inferiore, ma in grado di creare durante la partita le condizioni ideali per i vostri assi nella manica, che utilizzati al momento giusto vi permetteranno di ottenere la vittoria.

Attenzione alle Gemme

In Yu-Gi-Oh! Cross Duel l'unico modo per ottenere nuove carte da aggiungere al Deck prevede l'acquisto di pacchetti attraverso la spesa di una certa quantità di Gemme, una valuta virtuale che può essere ottenuta gratuitamente svolgendo attività in gioco oppure acquistata tramite soldi veri. Potrete ottenere Gemme giocando e vincendo partite contro altri giocatori, oppure completando le varie missioni che periodicamente verranno messe a disposizione. Uno dei metodi più efficaci per accumulare ingenti quantità della valuta virtuale di Yu-Gi-Oh! Cross Duel è però quello di effettuare l'accesso al gioco tutti i giorni: in questo modo potrete mettere da parte fino a 1.200 gemme alla settimana.

Nel caso in cui vogliate maggiori informazioni sul gioco, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Yu-Gi-Oh! Cross Duel.