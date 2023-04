Yu-Gi-Oh! Cross Duel ha i mesi contati: il card game di Konami sta per chiudere

A pochi mesi di distanza dal suo approdo di Yu-Gi-Oh! Cross Duel in free-to-play su App Store e Google Play, il gioco di carte collezionabili di Konami si appresta ad abbandonare tutti gli store digitali su sistemi mobile.

A darne l'annuncio è lo stesso publisher e sviluppatore giapponese dalle pagine del proprio sito ufficiale: nel rivolgersi agli appassionati che hanno popolato i server di Cross Duel dal luglio dello scorso anno, Konami spiega che "è stato per noi un grande onore vedervi supportare in maniera così appassionata il nostro gioco. È perciò ancora più triste riferirvi che a settembre termineremo ufficialmente ogni servizio legato a Yu-Gi-Oh! Cross Duel e che abbiamo già provveduto a bloccare la vendita dei Cristalli attraverso il Negozio ingame".

I piani delineati da Konami per la dismissione di Yu-Gi-Oh! Cross Duel prevedono la pubblicazione per il 4 aprile di un aggiornamento che darà inizio all'evento speciale per giocatore singolo Yu-Gi-Oh! Sevens, con l'ingresso di nuove carte da acquisire cimentandosi nelle nuove attività.

Nella giornata di sabato 13 aprile, gli sviluppatori del card game promettono di lanciare un ulteriore aggiornamento che porterà in dote un evento Raid inedito e delle Carte speciali da collezionare fino al 4 settembre: sarà allora, infatti, che i server di Cross Duel verranno ufficialmente spenti. Fino ad allora sarà comunque possibile accedere gratuitamente al card game di Konami: se volete saperne di più, qui trovate la nostra recensione di Yu-Gi-Oh! Cross Duel.