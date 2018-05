Yu-Gi-Oh Duel Links: annunciata una serie di regali in vista del World Championship 2018

Ogni giocatore riceverà anche 1000 Gemme che potranno essere utilizzati per acquistare delle Bustine o altri oggetti in-game. I nuovi giocatori di Yu-Gi-Oh! Duel Links riceveranno anche delle Gemme addizionali che aiuteranno loro a costruire il loro primo Deck.

I duellanti avranno anche la possibilità di ottenere una carta Ragazza Maga Nera (Dark Magician Girl) caratterizzata da un artwork alternativo rispetto a quello classico presente nel gioco. Questa carta sarà disponibile in versione prismatica e farà la gioia di tutti i collezionisti.

I giocatori che si loggheranno a Yu-Gi-Oh! Duel Links nel periodo di questa promozione troveranno nuovi oggetti nella loro scatola dei regali, tra cui un francobollo e biglietti super rari e ultra rari. Questi biglietti speciali possono essere utilizzati per ottenere carte rare e ultra rare che i giocatori possono utilizzare per rendere più potenti i loro deck e vincere i prossimi duelli.

Per tutti i duellanti il mese di maggio sarà ricco di attività speciali dedicate al Campionato del Mondo 2018 di Yu-Gi-Oh! Duel Links . A partite dal 10 maggio i videogiocatori potranno ottenere dei regali in-game in occasione delle celebrazioni del World Championship.

Altri contenuti per Yu-Gi-Oh! Legacy of The Duelist