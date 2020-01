Yu-Gi-Oh! Duel Links: bonus gratis per il terzo anniversario

Konami Digital Entertainment ha annunciato oggi che a partire dal 12 gennaio inizierà una campagna speciale per celebrare il terzo anniversario del lancio mondiale del celebre videogioco per PC e piattaforme mobile Yu-Gi-Oh! Duel Links.

Durante Il periodo di questa promozione i videogiocatori riceveranno una copia del Drago Alato di Ra con un nuovo artwork, gemme e diversi Card Tickets. Saranno disponibili anche ulteriori contenuti tra cui il Selection Box Vol.3 che contiene numerose potenti carte e il Structure Deck EX Dragunity Overdrive.

Yu-Gi-Oh! Duel Links Bonus

Drago Alato di Ra con artwork alternativo – Una carta Egyptian God giocata da Marik Ishtar, questo potente Drago può uccidere i mostri avversari e fare molte altre cose ancora

– Una carta Egyptian God giocata da Marik Ishtar, questo potente Drago può uccidere i mostri avversari e fare molte altre cose ancora Ticket UR e SR – Ogni giorno verrà regalato uno degli otto Card Ticket da scambiare non solo con le iconiche carte Mago Nero e Drago Bianco Occhi Blu, ma anche con celebri carte competitive come Esilio dei Signori Oscuri, Forza Riflessa Annegante e Fusione Neos

– Ogni giorno verrà regalato uno degli otto Card Ticket da scambiare non solo con le iconiche carte Mago Nero e Drago Bianco Occhi Blu, ma anche con celebri carte competitive come Esilio dei Signori Oscuri, Forza Riflessa Annegante e Fusione Neos 1 Skill Ticket – Un nuovo tipo di ticket che può essere scambiato con un’abilità

– Un nuovo tipo di ticket che può essere scambiato con un’abilità Bustine per le carte e Game Mat – Accessori esclusivi dedicati al terzo anniversario con un nuovo artwork

– Accessori esclusivi dedicati al terzo anniversario con un nuovo artwork 1.000 Gemme

Yu-Gi-Oh! Duel Links è disponibile gratis su App Store per iPad, iPhone e iPod Touch, su Google Play per dispositivi Android e su Steam per PC.