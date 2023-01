Yu-Gi-Oh Duel Links: come avere la carta Forza Riflessa e 1000 Gemme gratis

Yu-Gi-Oh Duel Links compie sei anni e Konami festeggia questo importante traguardo con una ricompensa per i giocatori, disponibile solamente per un periodo di tempo limitato. Ecco come ottenere gratis la speciale e ambita carta Forza Riflessa.

Vi basterà effettuare almeno un login su Yu-Gi-Oh Duel Links per ottenere subito la carta trappola Forza Riflessa (Legend Foil Rarity). Per chi si stesse chiedendo il funzionamento di questa potente carta, Forza Riflessa permette, quando un nemico dichiara un attacco, di rispondere distruggendo tutti i mostri in posizione di attacco sul campo avversario.

Ma Forza Riflessa non è l'unico bonus previsto per la campagna del sesto anniversario di Yu-Gi-Oh Duel Links, effettuando il login sbloccherete anche le seguenti ricompense:

20 Pacchetti: 10 Pacchetti dal 43º Mini BOX e 10 dal 44º Main BOX

1 Dream Ticket UR (Lucido)

1 Dream Ticket SR (Lucido)

3 Ticket UR (Prismatico, Lucido, Normale)

3 Ticket SR (Prismatico, Lucido, Normale)

1.000 Gemme bonus

Skill Ticket

Ticket personaggio

Game Mat e Card Sleeve celebrativi 6° anniversario

Le ricompense sono disponibili solamente per un periodo di tempo limitato, vi invitiamo ad effettuare il login quanto prima per assicurarsi la carta Forza Riflessa e tutti gli altri bonus per Yu-Gi-Oh Duel Links. Lo sapevate? Konami ha distribuito oltre 77.7 miliardi di carte per Yu-Gi-Oh Duel Links dal lancio ad oggi.