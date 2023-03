Yu-Gi-Oh! Duel Links: come ottenere due carte rare e fino a 1.000 gemme gratis a marzo

Il gioco di carte di Yu-Gi-Oh! festeggia quest'anno il venticinquesimo anniversario e per l'occasione anche Yu-Gi-Oh! Duel Links di Konami si unisce alle celebrazioni con regali esclusivi per tutti i giocatori. Volete sapere di cosa si tratta? E' presto detto.

Tutti coloro che effettueranno almeno un login a Yu-Gi-Oh! Duel Links su PC, iOS e Android per un periodo di tempo limitato riceveranno le carte Ragazza Maga Nera e Cilindro Magico in versione Prismatic Foil Rarity oltre ad un serie di bonus aggiuntivi:

Carta Ragazza Maga Nera (Prismatic)

Carta Cilindro Magico

Ticket personaggio

Fino a 1.000 gemme

Dream Ticket UR (Normal Foil)

Ticket UR (Prismatic)

Ticket SR (Prismatic)

Game Mat e Card Sleeves con design esclusivo Campagna 25° Anniversario

Tutto quello che dovrete fare dunque è semplicemente effettuare almeno un accesso a qualsiasi versione di Yu-Gi-Oh! Duel Links per ottenere subito i bonus per le celebrazioni dei 25 anni del gioco di carte Yu-Gi-Oh!. Un bel bottino di ricompense per festeggiare questa importante ricorrenza e chissà che altri graditi regali non possano arrivare nei prossimi mesi.

Duel Links ha superato quota 150 milioni di download in tutto il mondo con oltre 77 miliardi di carte Yu-Gi-Oh! distribuite, il gioco è disponibile su App Store (iPhone, iPod Touch e iPad), Google Play (smartphone e tablet Android) e PC via Steam.