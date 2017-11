Yu-Gi-Oh! Duel Links è disponibile da oggi su PC

annuncia chefa oggi il suo esordio su Steam e permette ai giocatori di rivivere tutte le emozioni dei duelli di Yami Yugi, Seto Kaiba e altri celebri personaggi della serie.

La versione PC di Yu-Gi-Oh! Duel Links offrirà l’opportunità di mantenere tutti i progressi ottenuti precedentemente sulle versioni iOS e Android e di poter duellare contro altri giocatori PC e mobile. La versione mobile di Yu-Gi-Oh! Duel Links, lanciata a gennaio di quest’anno, ha già raggiunto i 55 milioni di download, guadagnandosi le prime posizioni delle classifiche delle app gratuite su App Store e Google Play.

La serie è basata sul manga Yu-Gi-Oh! (ideato da Kazuki Takahashi), che è stato pubblicato in serie sulla rivista Weekly Shonen Jump a partire dal 1996, ed è ora alla quinta generazione della serie animata. Konami ha rilasciato il primo gioco su console nel 1998 e la serie, compreso il gioco di carte collezionabili, conta ancora numerosissimi appassionati in tutto il mondo. Konami continua a sviluppare e distribuire una vasta gamma di contenuti basati su Yu-Gi-Oh! per intrattenere e divertire i propri utenti in ogni parte del mondo.