Yu-Gi-Oh! Duel Links si espande con le Evocazioni Link, il Mondo di Vrains e tanti bonus

Premuratisi di annunciare il set Tin delle Divinità del Faraone di Yu-Gi-Oh! TCG, le alte sfere di Konami invitano tutti i Duellanti di Yu-Gi-Oh! Duel Links a prepararsi per le importanti sorprese in arrivo con il prossimo Major Update.

L'aggiunta più rappresentativa del nuovo aggiornamento gratuito di Duel Links è legata all'introduzione del mondo di Vrains, una dimensione che i Duellanti dovranno esplorare facendo affidamento sulle tanto attese Evocazioni Link.

Grazie a questa nuova tipologia di evocazioni, i giocatori potranno richiamare sul campo di battaglia potenti mostri Link e servirsene per applicare effetti speciali alle carte collocate nelle specifiche zone di evocazione.

Nella cornice del nuovo mondo di Vrains ci sarà spazio anche per una inedita Zona Mostri EX dove poter cambiare l'approccio al gioco utilizzando strategie originali. Come ogni Major Update di Duel Link che si rispetti, anche il prossimo aggiornamento del videogioco legato all'IP di Yu-Gi-Oh! introdurrà tante nuove missioni e delle carte inedite, come pure il nuovo personaggio giocabile del Playmaker di Yu-Gi-Oh! Vrains.

Per festeggiare questo evento, Konami offrirà un ricco pacchetto di contenuti gratuiti come bonus per tutti coloro che effettueranno il login a Yu-Gi-Oh! Duel Links. Eccovi l'elenco completo dei regali previsti per i giocatori di Duel Links:

Carte Prismatiche Codificatore Trasmittente, Stregone Cyberso e Segretaria di Backup

10 estrazioni gratuite e un'ulteriore carta UR garantita dal 42° Box Principale

2 Ticket UR – 1 Prismatica e 1 Normale

1 UR Dream Ticket UR - Lucida

2 Ticket SR – 1 Prismatica e 1 Normale

1 Dream Ticket SR - Lucida

1.000 Gemme

1 Skill Ticket

1 Ticket sblocco personaggio

Nuovi accessori Card Sleeve e Game Mat caratterizzati da artwork Yu-Gi-Oh! VRAINS

Stando alle informazioni condivise da Konami, il prossimo Major Update di Yu-Gi-Oh! Duel Links con le Evocazioni Link e il mondo di Vrains sarà disponibile a partire da mercoledì 28 settembre su PC e sistemi mobile iOS e Android.