Yu-Gi-Oh! Duel Links si espande con il Mondo di Zexal

Konami ha annunciato che Zexal è disponibile ora in Yu-Gi-Oh! Duel Links. Il nuovo mondo di Zexal porta Yuma Tsukumo & Astral, Tori Meadows e Bronk Stone in Duel Links, permettendo ai Duellanti di potenziarsi con le loro evocazioni e include nuove missioni e livelli che metteranno a dura prova i giocatori, allenandoli al gioco di carte competitivo.

Da oggi è disponibile anche il 30th Main Box che contiene il celebre Mostro Xyz di Yuma Numero 39: Utopia e numerose altre potentissime carte. Zexal è la quarta serie animata televisiva dedicata a Yu-Gi-Oh! ed è incentrata sulla storia di Yuma Tsukumo alla ricerca dei ricordi perduti del suo compagno Astral tramutatisi nelle 99 carte Numero sparpagliate in tutto il mondo.

Basato sul gioco di carte collezionabili Yu-Gi-Oh!, Duel Links permette di rivivere tutte le emozioni dei duelli di Yami Yugi, Jaden Yuki, Yusei Fudo e altri celebri personaggi in un videogioco ricco di azione basato su duelli competitivi con le carte. Yu-Gi-Oh! Duel Links è disponibile gratuitamente su App Store per iPad, iPhone e iPod Touch, su Google Play per dispositivi Android e per PC via Steam.