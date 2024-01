Yu-Gi-Oh! Duel Links: Gemme, pacchetti e altre ricompense gratis per il 7° anniversario

Oggi è stato ufficialmente dato il via alle celebrazioni per il settimo anniversario di Yu-Gi-Oh! Duel Links, il celebre gioco di carte che per un periodo di tempo limitato permetterà a tutti i giocatori di ottenere una quantità consistente di ricompense gratuite.

La campagna per il settimo anniversario di Yu-Gi-Oh! Duel Links è iniziata oggi, venerdì 12 gennaio 2024, e prevede che gli utenti possano riscattare senza costi aggiuntivi ricompense come carte iconiche Prismatic Foil Ultra Rare (inclusa la Spada Rivelatrice), 20 card pack, accessori speciali dell'anniversario, Skill Ticket, carte personaggi e ben 1.000 Gemme.

Buona parte delle ricompense della promozione verranno distribuite attraverso una campagna di ricompense per l'accesso, così che ogni giorno i giocatori possano avviare il titolo a base di carte collezionabili e ricevere un nuovo dono.

Ecco di seguito l'elenco completo delle ricompense per il login del settimo anniversario di Yu-Gi-Oh! Duel Links:

1x Spada Rivelatrice (Speed) – Ultra Prismatic Foil Rarity

1x Carta abilità Spada Protettiva

3x Drago Bianco Occhi Blu (Speed) – Prismatic Foil Rarity

1x Scudo e Spada (Rush) – Prismatic Foil Rarity

10x pacchetti Phoenix Blaze (Speed) e 10x pacchetti Heavy Metal Scream (Rush)

1x Structure Deck Ultimate Ace Breaker (Rush)

2x pacchetti Legendary Duelists Rainbow (Rush) (con 1 carta UR/SR random per pacchetto)

1x Dream Ticket UR (Speed/Glossy) e 1x Dream Ticket SR (Speed/Glossy)

1x Ticket UR (Speed/Prismatic) e 1x Ticket SR (Speed/Prismatic)

1x Choice Ticket SR/UR (Speed/Normal)

1x Skill Ticket e 1x Character Unlock Ticket

1x Game Mat e 1x Card Sleeve

1.000 Gemme

In aggiunta a questi regali, che si possono ottenere senza muovere un dito, vi sono anche altre ricompense che vengono invece distribuite tramite missioni speciali. In questo caso, il completamento delle sfide permette agli utenti di accaparrarsi le icone commemorative del settimo anniversario (una per Yugi e una per Yaga) oltre ad un totale di 777 Gemme, che vanno ad aggiungersi alle 1.000 del bonus per il login.

