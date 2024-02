Yu-Gi-Oh! Duel Links, pronti a scoprire un nuovo modo di evocare?

Dopo aver offerto tante ricompense gratis per il 7° anniversario di Yu-Gi-Oh! Duel Links, gli sviluppatori del videogioco di carte collezionabili targato Konami si evolve ancora una volta per accogliere le Evocazioni Maximum, dei bonus per il login e diversi contenuti inediti.

La prima e, forse, più importante novità di Yu-Gi-Oh! Duel Links è rappresentata appunto dalle Evocazioni Maximum, una nuova meccanica che consente ai giocatori di stravolgere ogni partita facendo scendere in campo delle potentissime creature attraverso un tipo inedito di Carta Mostro.

L'Evocazione Maximun, nella fattispecie, consente agli utenti di combinare tre specifici Mostri Maximum in un unico mega-mostro dotato di un'incredibile forza e di enormi capacità: "Se un giocatore ha nella propria mano i tre Mostri Maximum richiesti potrà effettuare un’Evocazione Maximum in specifiche Zone del campo da gioco. Le tre carte si uniranno in un unico mostro con un'incredibile potenza d'attacco e la capacità di utilizzare gli effetti individuali di ciascuna delle tre carte che lo compongono".

A partire da oggi mercoledì 28 febbraio, tutti coloro che accedono a Duel Links possono sbloccare gratuitamente le Sorelle Arpie e altri bonus legati ai login giornalieri al titolo:

Giorno 1: Pack Leggendario Duelists Rainbow (SEVENS / Premium)

Giorno 2: 250 Gemme

Giorno 3: Pack Dream UR (Rush Duel / Premium)

Giorno 4: 250 Gemme

Giorno 5: Ticket UR/SR (Rush Duel / Premium)

Giorno 6: 250 Gemme

Giorno 7: Ticket Dream SR (Speed Duel)

Giorno 8: 250 Gemme

Qualora voleste approfittare di questo importante aggiornamento e dei bonus di login offerti da Konami per immergervi nelle sfide di Duel Links, vi ricordiamo che Yu-Gi-Oh! Duel Links è scaricabile in via del tutto gratuita su PC (Steam), iPhone, iPad e dispositivi Android, tanto su App Store quanto su Google Play Store.