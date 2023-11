Yu-Gi-Oh! Duel Links: ricompense esclusive disponibili per celebrare il GR Festival

Konami ha inaugurato la GR Festival Celebration Campaign, un'iniziativa speciale dedicata a Yu-Gi-Oh! Duel Links che ci dà un ottimo motivo per continuare a giocare al gioco di carte collezionabili digitale.

A qualche mese di distanza dall'annuncio del formato Rush Duel, dal 21 novembre Yu-Gi-Oh! Duel Links propone nuove sfide e premi unici. I giocatori che accederanno alla nuova campagna otterranno subito una carta Drago Nero Occhi Rossi per Rush Duel e Speed Duel. Tra i premi login ci sono anche Sleeve Card e Game Mat con il logo di Goha Enterprises, ben nota ai fan di Yu-Gi-Oh! SEVENS.

A partire dal 30 novembre, il festival raggiungerà il suo apice con un avvincente Rush Duel PvP, una novità assoluta nella quale i Duellanti potranno darsi battaglia, salire di rango in classifica e conquistare il titolo più ambito: Re del Rush Duel.

Yu-Gi-Oh! Duel Links è il videogioco che riproduce il famoso gioco di carte collezionabili tratto dall'universo di Yu-Gi-Oh!, consentendo ai giocatori di provare l'ebbrezza dei duelli di Yami Yugi, Jaden Yuki, Yusei Fudo e altri noti personaggi della saga Yu-Gi-Oh! in un gioco d'azione basato su sfide con le carte.

Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS si può scaricare gratuitamente su App Store per iPad, iPhone e iPod touch, su Google Play per dispositivi Android e per PC tramite Steam.