Yu-Gi-Oh Duel Links: al via la Road to Worlds Campaign!

Konami ha annunciato oggi la partenza della Road to Worlds Campaign di Yu-Gi-Oh! Duel Links. Come parte integrante del Yu-Gi-Oh! World Championship 2019 (WCS2019), questa campagna fornisce tutti gli strumenti competitivi necessari per partecipare al torneo eSport di Yu-Gi-Oh! Duel Links.

I Duellanti che usciranno vincitori dalle qualificazioni WCS2019, che si terranno a partire dal 28 maggio, si daranno ritrovo a Berlino dal 10 all’11 agosto per vincere il titolo di campione del mondo. A partire da oggi, e fino al 30 giugno, i Duellanti che si loggeranno a Yu-Gi-Oh! Duel Links otterranno 1000 gemme gratuite come bonus. Oltre alle gemme, i Duellanti avranno la possibilità di ottenere anche i contenuti della Road to Worlds Campaign che includono:

Drago Nero Occhi Rossi (artwork originale)

Il celebre mostro del deck di Joey Wheeler Card Ticket – I duellanti riceveranno fino a sei Card Ticket che potranno essere scambiate con carte Ultra Rare e Super Rare che includono anche la carta Dream Ultra Rara da poter da scambiare con una qualsiasi inclusa nei primi 17 box (Main Box principali e Mini box)

Oggi arriverà anche lo Structure Deck Ritorno di Occhi Rossi che darà la possibilità di trovare vecchie carte dell’Archetipo Occhi Rossi, Fusioni Occhi Rossi e altre carte utili ai duellanti per essere competitivi nei duelli online PvP, e le qualificazioni per il 2019 Yu-Gi-Oh! Duel Links World Championship.

WCS2019 è un evento che incorona i migliori Duellanti di tre categorie: Yu-Gi-Oh! TCG All Ages, Yu-Gi-Oh! TCG Dragon Duel e Yu-Gi-Oh! Duel Links. I Campionati del Mondo del 2018, disputati in Giappone, hanno decretato il trionfo dei seguenti campioni del mondo: Wang Chia Ching nella categoria TCG All Ages, Charley Futch III nella categoria Dragon Duel e Takahiro Hamada nella categoria Yu-Gi-Oh! Duel Links.