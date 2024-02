Yu-Gi-Oh! Early Days Collection annunciata per Switch e PC: Konami ha altre sorprese

Yu-Gi-Oh! guarda al passato e si prepara a rioffrire due giochi classici per Game Boy. Konami ha infatti annunciato Yu-Gi-Oh! Early Days Collection, raccolta che ripropone due titoli della serie pubblicati originariamente soltanto in Giappone senza mai varcarne finora i confini.

La Collection comprende Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4 Battle of the Great Duelist, arrivato nel 2000 su Game Boy Color, e Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 6 Expert 2, pubblicato invece su Game Boy Advance nel 2001. Entrambi i titoli faranno parte della Yu-Gi-Oh! Early Days Collection che verrà pubblicata su Nintendo Switch e PC via Steam nel corso del 2024, sebbene per adesso non ci siano dettagli più chiari sulla data d'uscita e soprattutto se la raccolta è prevista ancora una volta solo per il territorio nipponico. Attraverso un comunicato stampa, Konami lascia però intendere una distribuzione anche in Europa e Stati Uniti, permettendo così ai giocatori occidentali di poter sperimentare i due titoli per la prima volta in lingua comprensibile.

Ma le sorprese a tema Yu-Gi-Oh! non sono ancora finite: Konami ha infatti annunciato una versione in VR di Yu-Gi-Oh! Duel Links, che permetterà ai giocatori di cimentarsi con le celebri battaglie a suon di carte della serie attraverso un mondo 3D collocato in un vasto spazio VR. Ancora, c'è spazio anche per Yu-Gi-Oh! Master Duel X AI Project, nuova versione di Yu-Gi-Oh! Master Duel che metterà i giocatori contro un'intelligenza artificiale che migliorerà sempre di più le proprie abilità duello dopo duello.