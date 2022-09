Yu-Gi-Oh! esiste una carta migliore e più forte tra tutte in assoluto?

Yu-Gi-Oh! presenta un numero di carte spropositato con cui è possibile dare vita a mazzi ben elaborati e sinergie devastanti. Esiste però una singola carta capace di surclassare le altre in termini di potenza?

Trattandosi di un panorama in continua evoluzione e puntualmente regolato da un META (ecco cos’è il META nei giochi e videogiochi) solido ma altrettanto momentaneo, stabilire con esattezza quale possa essere la carta migliore di Yu-Gi-Oh! è davvero impensabile. A seconda infatti delle strategie più utilizzate del momento, l’importanza di inserire o meno una carta specifica nel proprio mazzo (che possa ad esempio impedire l’attivazione di una data combo) può risultare fondamentale dall’oggi al domani.



Di conseguenza, gli strumenti che potremmo definire come migliori di tutti gli altri sono quelli che si distinguono per essere utili a prescindere dalla situazione, ma per evitare che gli equilibri del gioco crollino su sé stessi certe carte sono spesso soggette a vari tipi di limitazioni. Un ottimo esempio, in questo senso, è rappresentato dalla famosa Anfora dell'Avidità: una magia che prima di essere proibita permetteva ai giocatori di pescare immediatamente due carte dal proprio mazzo, risultando così insostituibile in ogni archetipo.

