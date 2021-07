Yu-Gi-Oh!, Griezmann e le accuse di razzismo: Konami rescinde il contratto al calciatore

A seguito della pubblicazione sui social di un video che ritrae Antoine Griezmann mentre deride alcune persone asiatiche, le alte sfere di Konami decidono unilateralmente di rescindere il contratto di Griezmann come ambasciatore di Yu-Gi-Oh! siglato poche settimane fa.

Nel filmato in questione, ripreso di nascosto nel 2019 in un hotel del Giappone dove hanno alloggiato i giocatori del Barcellona nel corso della tournée asiatica del club spagnolo, si può ascoltare un controverso scambio di battute a sfondo razzista tra lo stesso Griezmann e il compagno di squadra Ousmane Dembele.

Il fattaccio ha visto per protagonisti Griezmann e Dembele mentre assistevano all'intervento di tecnici chiamati, a quanto sembra, per riparare la TV della stanza d'albergo. Nel video si possono ascoltare le voci dei due calciatori del Barcellona mentre dileggiano i tecnici per le loro "strane facce chiamate solo per farci giocare a PES", con ulteriori espressioni irriverenti sulla lingua degli operatori dell'hotel e su quello che "avrebbe dovuto essere un Paese sviluppato", in riferimento al livello tecnologico del Giappone.

L'eco mediatica generata da questo video trapelato spinge così Konami a prendere le distanze dall'accaduto e diramare una nota stampa in cui afferma che "Konami Digital Entertainment crede, così come impone la filosofia dello sport, che la discriminazione sia inaccettabile, in qualunque forma si presenti. In precedenza avevamo annunciato che Antoine Griezmann sarebbe stato il nostro Content Ambassador di Yu-Gi-Oh!, ma alla luce dei recenti avvenimenti abbiamo deciso di rescindere il contratto".

L'incidente potrebbe avere anche delle ripercussioni sulla partnership tra Konami e il Barcellona per i giochi di PES, come suggerisce la stessa azienda giapponese specificando nel comunicato stampa che "richiederemo all'FC Barcellona, come partner ufficiale, di spiegare i dettagli dell'accaduto e quali azioni intendono intraprendere".