Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution: annunciata la data di uscita

Konami ha annunciato che Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution uscirà il 20 agosto. Il gioco, una esclusiva Nintendo Switch, permetterà ai Duellanti di affrontare oltre 20 anni di storie della serie animata originale attraverso ARC-V e sfidare le nuove generazioni di Duellanti del mondo virtuale di VRAINS.

Da oggi i Duellanti potranno prenotare le versioni retail e digitale di Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution. La versione fisica conterrà tre nuove card di Yu-Gi-Oh! Gioco di Carte Collezionabili. Si potrà trovare il Mostro Link, Progleone, insieme al Mostro Cyberso Micro Codificatore e la Carta Magia Cynet Codec! I Duellanti potranno anche visitare il Nintendo eShop per prenotare la versione digitale di Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution ed essere pronti a Duellare il 20 di agosto.

Utilizzando più di 9,000 card, il più grande numero di carte mai incluso in un videogioco di Yu-Gi-Oh! TGC, i Duellanti potranno creare e personalizzare i propri deck per sfidare gli altri giocatori via wireless in locale e online attraverso Nintendo Switch Online.