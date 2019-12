Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution in arrivo su PS4, Xbox One e PC

Durante il Jump Festa 2020, annuale convention in corso di svolgimento a Tokyo, Konami ha annunciato che Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution, gioco di carte collezionabili già disponibile su Nintendo Switch dallo scorso agosto, verrà pubblicato anche su PlayStation 4, Xbox One e PC. Purtroppo, non è stata svelata la finestra di lancio.

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution mette a disposizione più di 9.000 carte per affrontare i più celebri Duellanti dell'universo di Yu-Gi-Oh. Attraverso la modalità ARC-V è possibile rivivere la storia della serie animata originale, mentre in VRAINS può essere affrontata la nuova generazione di Duellanti. Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution offre anche le carte Mostro Link e un tutorial dove i principianti possono imparare le basi del gioco. Presenti all'appello anche le modalità multigiocatore locale wireless e online (è richiesto un abbonamento a Nintendo Switch Online).

Konami ha inoltre annunciato che la versione per Nintendo Switch riceverà un corposo aggiornamento nel corso del 2020 che introdurrà un'ampia varietà di nuove carte, tra cui Crystron Halqifibrax, Firewall Dragon Darkfluid e I:P Masquerena, che porterà il totale a oltre 10.000! In aggiunta, Ai, Revolver e Soulburner da Yu-Gi-Oh! VRAINS appariranno nel gioco in qualità di duellanti.