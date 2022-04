Yu-Gi-Oh Master Duel: 1.000 gemme gratis, ecco come riscattarle subito

Konami Digital Entertainment ha annunciato che Yu-Gi-Oh Master Duel ha raggiunto un nuovo importante traguardo e dopo aver superato i 20 milioni di download, il gioco raggiunge ora quota trenta milioni a tre mesi dal lancio avvenuto a fine gennaio.

Per ringraziare i giocatori di questo successo, Konami ha deciso di regalare 1.000 gemme bonus gratis a tutti, come parte della campagna 30 Million Downloads Appreciation Campaign. Come fare per ottenere le gemme? E' molto semplice, vi basterà effettuare almeno un login a Yu-Gi-Oh Master Duel per ricevere subito 1.000 gemme extra sul vostro account, senza bisogno di fare nient'altro.

Yu-Gi-Oh Master Duel è disponibile come gioco free to play (con acquisti in-game) su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e piattaforme mobile iOS eAndroid. Come parte del supporto post lancio, Konami ha annunciato l'arrivo di una nuova Forbidden & Limited list, al momento però non ci sono altri dettagli in merito.

Su Everyeye.it trovate la guida alle migliori carte e ai deck di Yu-Gi-Oh Master Duel, il gioco offre un database composto da oltre 10.000 carte tratte da tutti i principali set di carte collezionabili Yu-Gi-Oh, una quantità enorme di carte per creare il proprio mazzo e sfidare gli avversari di tutto il mondo.