Yu-Gi-Oh! Master Duel oltre i 50 milioni di download: bonus gratis per i giocatori

Procede a pieno ritmo la diffusione del card game gratuito di casa Konami. Dopo aver festeggiato i 20 milioni di download di Yu-Gi-Oh! Master Duel lo scorso aprile, è infatti già tempo di celebrare un nuovo e imponente traguardo.

Il publisher giapponese ha annunciato che il titolo multipiattaforma ha già superato quota 50 milioni di download in tutto il mondo. Un risultato a dir poco notevole, raggiunto nell'arco di soli nove mesi di presenza sul mercato. Disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e dispositivi mobile iOS e Android, Yu-Gi-Oh! Master Duel ha trovato ampia diffusione tra gli appassionati del gioco di carte collezionabili.



Per festeggiare questo nuovo traguardo, il team di Konami ha deciso di offre ai Duellanti un piccolo omaggio gratuito. Con l'iniziativa "50 Million Downloads Appreciation Campaign", i giocatori possono ottenere 1.000 Gemme bonus e la sleeve celebrativa Drago a Cinque Teste semplicemente effettuando il log in in Yu-Gi-Oh! Master Duel.



Dopo il set Tin delle Divinità del Faraone 2022, il free to play accoglie inoltre da oggi anche un nuovo Secret Pack. Denominato "Abisso Alba", quest'ultimo include carte basate sul Caduto di Albaz e sulle sue Evocazioni Fusion, in grado di richiamare draghi dal notevole potere. Tra le nuove carte introdotte dal set possiamo inoltre citare Alba-Lenatus il Drago Abisso, Albaz il Cinereo e Bando Marchiato.