Yu-Gi-Oh! Master Duel a 60 milioni di download: come ricevere Gemme e pacchetti gratis

Yu-Gi-Oh! Master Duel è un gioco davvero popolare su tutte le piattaforme e, a dimostrarlo, è il fatto che il free to play abbia da poco oltrepassato il considerevole traguardo dei 60 milioni di download. Un simile evento non poteva certo essere ignorato dal team di sviluppo, che ha deciso di celebrarlo con tante ricompense gratuite.

Le iniziative legate a questi festeggiamenti sono molteplici e grazie ad esse i giocatori del titolo a base di carte collezionabili possono sia accaparrarsi un discreto quantitativo di ricompense gratis che approfittare di sconti rilevanti sui pacchetti di valute disponibili nel negozio. Ma procediamo per gradi. La principale ricompensa per il raggiungimento dei 60 milioni di download consiste in un bundle contenente ben 1.000 Gemme: in questo caso, i giocatori che sono interessati ad accaparrarsi questo bonus non devono fare altro che avviare Yu-Gi-Oh! Master Duel su una qualsiasi piattaforma supportata entro e non oltre il prossimo 22 aprile 2024.

Se questo generoso gruzzoletto viene distribuito in maniera automatica a chiunque esegue l'accesso ai server, non si può dire lo stesso dei pacchetti di carte gratuiti. Konami ha infatti messo a disposizione di tutti i giocatori del free to play un totale di tre pacchetti della serie Blazing Arena: per poter mettere le mani su questi oggetti, però, dovrete recarvi nel negozio, dove vi verrà offerta la possibilità di riscattare tutti e tre i pacchetti senza costi aggiuntivi.

In aggiunta, tutti i pacchetti di gemme saranno acquistabili ad un prezzo ridotto per un periodo limitato di tempo. Non sappiamo per quanto sarà possibile approfittare degli sconti e dei 3 pacchetti Blazing Arena gratis, ma possiamo ipotizzare che anche queste iniziative resteranno attive fino al 22 aprile 2024.

Vi ricordiamo che Yu-Gi-Oh! Master Duel può essere scaricato in maniera gratuita su Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

