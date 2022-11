Yu-Gi-Oh! Master Duel, annunciato torneo europeo Challenger Cup

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) annuncia una nuova competizione paneuropea per il gioco di carte digitale Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL. Partecipando alla nuova Challenger Cup potrete sfidare i migliori Duellanti della community Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL.

La Challenger Cup inizierà a dicembre e sarà caratterizzata da tornei gestiti da alcuni tra i più famosi content creator europei di Yu-Gi-Oh!. Si contano ben 85 competizioni per oltre 10.000 Duellanti, tra il 17 dicembre 2022 e il 26 febbraio 2023. Ogni torneo sarà ospitato da KONAMI in collaborazione con un content creator europeo di Yu-Gi-Oh!. Più di 15 gli ospiti confermati, tra cui Farfa, Schattenspieler, Lithium2300, Renebrain e SuperZouloux.

Peraltro, proprio oggi abbiamo parlato del bonus gratuito per i giocatori di Yu-Gi-Oh! Master Duel, regalato in occasione del superamento dei 50 milioni di download. Ricordiamo, a tale proposito, che Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL è disponibile in free-to-play con acquisti in-game su PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC Steam, Nintendo Switch, iOS e Android.

Se giocate a Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL e vivete in Europa, siete idonei a partecipare alla Challenger Cup. Mettete alla prova il vostro coraggio e confrontatevi con i migliori Duellanti del continente. In palio premi esclusivi, tra cui felpe e Card Sleeves Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, console PlayStation®5 e Nintendo Switch OLED e gli adorabili peluche Coniglio da Soccorso. KONAMI svelerà presto nuovi dettagli.

Parlando sempre della società giapponese e dei suoi prodotti, recentemente è stata annunciata la Coppa eFootball Italia.