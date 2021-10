Yu-Gi-Oh! Master Duel, il card game esce questo inverno: la conferma dal TGS 2021

Nel corso del Tokyo Game Show 2021, Konami è tornata a parlare di Yu-Gi-Oh! Master Duel e, dopo averne mostrato delle scene inedite, ha confermato l'uscita del gioco di carte collezionabili per questo inverno.

Il card game ambientato nella dimensione di Yu-Gi-Oh! viene descritta come l'esperienza digitale definitiva per i patiti della serie, merito di un deck composto da più di 10.000 carte che abbracciano i due decenni di storia del Duello.

All'interno del titolo troverà spazio anche una ricca modalità singleplayer che correrà parallelamente alle attività multiplayer basate sulle Sfide tra Duellanti: ogni partita verrà disputata in scenari ricreati con grafica 4K e numerosi effetti per gli attacchi e le strategie da attuare sfruttando le carte più potenti del proprio mazzo.

L'uscita ufficiale di Yu-Gi-Oh! Master Duel è perciò prevista per questo inverno come gioco scaricabile gratis su PC (Steam), PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S e su App Store e Google Play per sistemi mobile iOS e Android. Nell'attesa di scoprire la data di lancio definitiva del card game ufficiale di Yu-Gi-Oh!, su queste pagine trovate un approfondimento sulla carta più rara di Yu-Gi-Oh e quanto vale.