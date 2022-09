Yu-Gi-Oh Master Duel: Carte Drago e Tribù delle Profondità Abissali nel nuovo update

Nel corso delle ultime ore è stato pubblicato un nuovo aggiornamento gratuito per Yu-Gi-Oh! Master Duel, il free to play di Konami che ha accolto alcune interessanti novità.

Al centro del content update troviamo le nuovissime Carte Drago, un set di carte che include anche Specchiogiada il Drago Lamaghiaccio e Drago Jet Occhi Blu oltre alle carte di supporto per gli archetipi Calibro Mizzile, Drago Occhi Diversi, Fata Fantasmatrucco e Voivoda Vampiro. L'aggiornamento include anche una nuova modalità single player per chi preferisce dilettarsi contro l'intelligenza artificiale: ci riferiamo alla Solo Mode Gate intitolata “La Tribù delle Profondità Abissali”, nella quale i giocatori possono scoprire ulteriori dettagli sui Sirenide Abisslinde, creature che vivono nelle profondità del mare. Installando la patch è possibile anche usufruire degli oggetti a tema Segna-Spadanima, set che include un'icona e un campo di battaglia oltre a nuovi dorsi per personalizzare l'aspetto delle carte.

Vi ricordiamo che Yu-Gi-Oh! Master Duel può essere scaricato in maniera completamente gratuita sulle seguenti piattaforme: è disponibile gratuitamente con acquisti in-game per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Steam), Nintendo Switch e dispositivi mobile (iPhone, iPad e Android).

