Yu-Gi-Oh! Master Duel: come guadagnare 1.000 gemme gratis per i 10 milioni di download

Yu-Gi-Oh! Master Duel è un successo: Konami ha annunciato che il gioco ha raggiunto quota 10 milioni di download, sei milioni solamente negli ultimi dieci giorni, dopo i quattro milioni di download registrati nel weekend di lancio.

Yu-Gi-Oh! Master Duel è stato lanciato il 19 gennaio su PS4, PS5, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Xbox Series X/S, il 27 gennaio invece il gioco è arrivato anche su App Store e Google Play in undici paesi tra cui Algeria, Austria, Brasile, Egitto, Francia, Germania, Italia, Portogallo, Svizzera e Turchia.

Per festeggiare questi risultati, Konami ha annunciato che tutti i giocatori riceveranno 1.000 gemme gratis da utilizzare in-game. Come fare per riscuotere la ricompensa? In realtà è semplicissimo dal momento che vi basterà effettuare un login in qualsiasi momento entro il 31 marzo 2022 per ricevere subito il bonus da 1.000 gemme, senza ulteriori passaggi.

Ricordatevi che avete tempo fino al 31 marzo, entro questo termine dovrete effettuare almeno un login in una qualsiasi versione del gioco. Se siete abbonati a PlayStation Plus invece avrete diritto a 50 bustine gratis per Yu-Gi-Oh Master Duel, un bel bottino che vi permetterà di espandere il vostro mazzo con nuove carte così da renderlo sempre più competitivo.