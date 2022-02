Yu-Gi-Oh! Master Duel: come riscattare pacchetti e gemme gratis

Yu-Gi-Oh! Master Duel mette a disposizione degli utenti oltre 10.000 carte, ottenibili prevalentemente investendo gemme in pacchetti o nell’acquisto di mazzi tematici già assemblati e pronti all’uso. Scopriamo come ottenere risorse gratis all’interno del gioco targato Konami, con le quali poter espandere la propria collezione.

I metodi principali per accumulare gemme in Yu-Gi-Oh! Master Duel sono le Missioni, il Pass Duello, le Partite Classificate e il completamento degli scenari che compongono la Modalità Solo. Inoltre, similarmente a quanto accade in altri videogiochi di carte collezionabili, è probabile che in futuro gli utenti potranno anche sfruttare codici promozionali forniti dagli sviluppatori.



Al momento però, l’unico modo alternativo per ottenere carte gratis è attraverso il PlayStation Plus: i possessori di PS4 e PS5 abbonati al servizio di Sony hanno infatti accesso gratis al Pacchetto Biglietti 50, un contenuto aggiuntivo presente sullo Store che fornisce cinquanta Coupon Busta Eredità. Ecco come spendere questi biglietti all’interno del gioco.

Partendo dal menu principale di Yu-Gi-Oh! Master Duel, aprite lo SHOP. Nella sezione relativa ai pacchetti acquistabili, raggiungete la voce Busta Bonus. Qui potrete scambiare i vostri Coupon con Buste Eredità, contenenti le carte che hanno fatto la storia del franchise.

Per concludere, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate anche una guida alla creazione delle carte in Yu-Gi-Oh! Master Duel, così come una lista di tutte le carte Proibite e Limitate di Yu-Gi-Oh! Master Duel.