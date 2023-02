Yu-Gi-Oh! Master Duel compie un anno: disponibili tanti bonus, bundle e pacchetti speciali

Master Duel, il card game di Yu-Gi-Oh! da 50 milioni di download, festeggia il suo primo anniversario con tantissimi bonus, bundle e pacchetti speciali.

I Duellanti del Gioco di Carte Collezionabili di Konami avranno a disposizione, per un periodo di tempo limitato, numerosi oggetti celebrativi che ripercorrono idealmente i primi 12 mesi di vita di questa ormai celebre esperienza interattiva immersa nelle atmosfere della serie di Yu-Gi-Oh!

La Campagna di Ringraziamento per il primo anniversario di Master Duel si apre quindi con la possibilità di collezionare fino a tre UR Ticket al log-in: ciascuno di questi UR Ticket permette di sbloccare una Busta del primo Anniversario. All'interno di queste buste digitali trovano spazio una carta UR Finitura Regale garantita, accessibile anche nel Selection Pack Nuova Tappa per i Duellanti, disponibile ora.

Tra gli oggetti celebrativi del bundle del primo anniversario è possibile acquisire anche un'esclusiva carta Mago Nerocon con artwork alternativo, e una nuova scena Evocazione. Il bundle comprende anche 30 Buste Master, una nuova Icona celebrativa, una Cornice Icona, un Terreno Duello, un Protettore, una Custodie Carte e uno Sfondo. I Duellanti possono ottenere il bundle 1° Anniversario fin da ora e può essere acquistato una sola volta.

Altre carte con artwork alternativi sono presenti nel Secret Pack del primo anniversario. Il pacchetto in questione, anch'esso a tempo limitato, offre delle carte alternative di Spettralich il Signore Dorato e del Cavaliere dell'Incubo Unicorno. Ma non è tutto.

Konami rende disponibile anche il Selection Pack Sprites of Miracle che introduce in Master Duel il nuovo archetipo "Spright". Nel Negozio interno del gioco troveranno spazio anche il nuovo Structure Deck Vortex of Magic dedicato ai patiti della Magia Oscura di Yu-Gi-Oh!, comprensivo di carte famose come Mago Nero, Maestro del Caos e Illusione del Caos. I nuovi Selection Pack e Structure Deck, oltre alle Gemme Celebrative del primo anniversario, sono disponibili ora nello Shop ingame per un periodo limitato.