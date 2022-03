Yu-Gi-Oh Master Duel è un enorme successo per Konami: oltre 20 milioni di download

A distanza di meno di due mesi dalla sua uscita, avvenuta lo scorso 19 gennaio 2022, Yu-Gi-Oh Master Duel si è rivelato essere un grandissimo successo per Konami. Il gioco di carte gratis disponibile su PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e sistemi mobile è stato infatti scaricato oltre 20 milioni di volte.

Si tratta di un risultato eccellente considerato il lasso di tempo decisamente breve necessario per tagliare tale traguardo. A comunicarlo è stata Konami stessa che, per festeggiare, mette da subito a disposizione per tutti i giocatori una nuova storia nella Solo Mode, basata su missioni dedicate all'espansione Previsione Metereologica. Giocando questa nuova componente narrativa, inoltre, sarà possibile sbloccare anche numerosi premi inediti volti ad arricchire i propri deck all'interno del titolo free to play di enorme successo globale, che non è da escludere possa ulteriormente aumentare la propria diffusione nei prossimi mesi.

Data la sua enorme popolarità, tuttavia, non manca qualche giocatore che potrebbe ricorrere a vari escamotage poco ortodossi per ottenere utili vantaggi: per questo motivo Konami ha bloccato un trucco per ottenere medaglie facili in Yu Gi Oh Master Duel, sfruttato da diversi utenti nelle settimane precedenti.

Se volete cimentarvi anche voi con l'opera gratis firmata Konami, non perdetevi la lista delle carte proibite e limitate di Yu Gi Oh Master Duel.