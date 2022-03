Yu-Gi-Oh Master Duel festeggia i 20 milioni di download: come ottenere 2000 Gemme gratis

Come avrete già letto sulle nostre pagine qualche ora fa, Yu-Gi-Oh Master Duel ha raggiunto e superato il traguardo dei 20 milioni di download, indice del successo che il titolo gratuito a base di carte collezionabili sta avendo su tutte le piattaforme. A tal proposito, il team di sviluppo ha deciso di distribuire un regalo a tutti gli utenti.

Konami ha infatti annunciato ufficialmente che tutti i collezionisti di carte in possesso di un account di Yu-Gi-Oh Master Duel potranno ottenere senza alcun tipo di costo aggiuntivo un totale di 2.000 Gemme, la preziosa valuta attraverso la quale è possibile acquistare pacchetti di carte. Ma come fare per ottenere questa importante ricompensa gratis? La risposta è davvero semplice: basta infatti effettuare l'accesso ai server del gioco entro e non oltre il prossimo 25 aprile 2022. Chiunque soddisfi questo semplice requisito, si ritroverà una notifica nella tabella relativa alle missioni che segnalerà la ricezione della ricompensa, così che si possano riscattare le 2.000 Gemme e spenderle subito nel negozio alla ricerca di qualche carta preziosa per il deck.

A proposito di ricompense che si possono ottenere gratuitamente, vi ricordiamo che gli abbonati a PlayStation Plus possono ottenere 50 pacchetti gratis in Yu-Gi-Oh Master Duel seguendo pochissimi passaggi.