Yu-Gi-Oh! Master Duel: Festival Xyz, come funziona, ricompense e premi

Dopo una manutenzione durata poche ore, Yu-Gi-Oh! Master Duel ha accolto al suo interno il cosiddetto Festival Xyz. Tramite questo primo evento a tempo limitato, che ricordiamo cesserà il 24 febbraio alle 6:00 in punto, i giocatori del free-to-play possono ottenere vari premi tra cui molte Gemme e biglietti Coupon. Ma come funziona esattamente?

Prendere parte al Festival è davvero semplicissimo, dato che vi basterà accedere al menu Duel e selezionare la modalità relativa all’evento. Per duellare potete scegliere sia un mazzo in prestito sia il vostro Deck personale, a patto che rispetti alcune regole precise. Nello specifico, i vostri Extra Deck possono contenere soltanto carte Xyz, il che significa no Fusioni, zero evocazioni Synchro e nessun Mostro Link. Inoltre, per l’occasione, la lista delle carte Proibite in Yu-Gi-Oh! Master Duel ha accolto qualche new entry.

Festival Xyz di Yu-Gi-Oh! Master Duel – Carte Proibite

Come anticipato, Konami ha vietato l’utilizzo di alcune carte più o meno incompatibili con lo spirito del Festival, quali ad esempio le risposte troppo forti ai Mostri Xyz protagonisti dell’evento. Per chi avesse intenzione di partecipare, ecco l’elenco completo di queste grandi escluse.

Accens Hincendium, il Vero Dracoguerriero

Altergeist Multimpostore

Amorphactor Pena, il Dracosovrano Immaginazione

Apocrypha Proibita

Araldo della Fine Ultima

Araldo della Perfezione

Arcisignore Kristya

Artefatto – Falce

Banchetto dei Milioni

Barriera di Invincibilità

Barriera Dimensionale

Battaglia Finale Subterrore

Cacciatore Numerale

Caleidoscopio Nekroz

Cattura Splash

Cavaliere dell’Incubo Corruttrice Iblee

Combattente Drago Spada della Distruzione

Contatto “C”

Contratto Oscuro con l’Oscurità Eterna

D.D. Campo di Battaglia Sargasso

Dinomight Kavaliere, il Vero Dracombattente

Discesa Doppio Drago

Dogmatika Ecclesia, la Virtuosa

Drago Chaos MASSIMO Occhi Blu

Dreia III, il Generale della Vera Dracocavalleria

Drytron Meteonis Draconids

Esplo–possum

Exodia il Proibito

Fata Mistica Elfuria

Giara della Prodigalità

Giara della Prosperità

Gizmehk Orochi, il Serpentron Squarcia Cielo

Gnomateriale

Il Calibratore

Ispettore Cavalcatavola

Jackpot 7

Jowgen lo Spiritualista

Kurivolt

Madamigella della Maestosità, la Vera Dracolanciatrice

Mangiatore di Milioni

Nekroz di Unicorno

Pachicefalosauro Fossile

Prigione Grisaglia

Punizione Dogmatika

Punto di Avvertimento

Registro dell’Araldo

Replica Xyz

Sandaion, il Signore del Tempo

Scatto Millimetrico

Scheletro Fantasmatrucco

Sephylon, il Signore del Tempo Finale

Servitore Nadir

Sonno Kaiju Interrotto

Sovrano della Vanità

Spettralich il Signore Dorato

Subterrore Guru

Tana dell’Oscurità

Tavola del Destino

Tempestavanzata dei Monarchi

Traditore Vanitoso

Universo Xyz

Vacuità della Vanità

Vendicatore Xyz

Zaborg il Mega Monarca

Zap Mustung

Zefraath

“C” Volante

Festival Xyz di Yu-Gi-Oh! Master Duel – Le ricompense

Ogni Duello, vinto o perso che sia, frutta agli sfidanti un certo numero di Medaglie, che una volta accumulate garantiscono dei premi. A tal proposito, prima di passare ai traguardi da raggiungere e alle ricompense in palio, è importante specificare che utilizzando un vostro Deck raddoppierete le Medaglie ottenute giocando.

100 Medaglie : 100 Gemme

: 100 Gemme 200 Medaglie : 2 Coupon Xyz

: 2 Coupon Xyz 300 Medaglie : 200 Gemme

: 200 Gemme 400 Medaglie : 2 Coupon Xyz

: 2 Coupon Xyz 500 Medaglie : 300 Gemme

: 300 Gemme 600 Medaglie : 2 Coupon Xyz

: 2 Coupon Xyz 700 Medaglie : 600 Gemme

: 600 Gemme 800 Medaglie : 2 Coupon Xyz

: 2 Coupon Xyz 900 Medaglie : 200 Gemme

: 200 Gemme 1000 Medaglie : 2 Coupon Xyz

: 2 Coupon Xyz 1200 Medaglie : 200 Gemme

: 200 Gemme 1400 Medaglie : 2 Coupon Xyz

: 2 Coupon Xyz 1600 Medaglie : 120 Gemme

: 120 Gemme 1800 Medaglie : 2 Coupon Xyz

: 2 Coupon Xyz 2000 Medaglie : 200 Gemme

: 200 Gemme 2200 Medaglie : 2 Coupon Xyz

: 2 Coupon Xyz 2400 Medaglie : 100 Gemme

: 100 Gemme 2600 Medaglie : 2 Coupon Xyz

: 2 Coupon Xyz 2800 Medaglie : 100 Gemme

: 100 Gemme 3000 Medaglie : 2 Coupon Xyz

: 2 Coupon Xyz 3200 Medaglie : 100 Gemme

: 100 Gemme 3400 Medaglie : 2 Coupon Eredità

: 2 Coupon Eredità 3600 Medaglie : 20 Gemme

: 20 Gemme 3800 Medaglie : 2 Coupon Eredità

: 2 Coupon Eredità 4000 Medaglie : 20 Gemme

: 20 Gemme 4200 Medaglie : 2 Coupon Eredità

: 2 Coupon Eredità 4400 Medaglie : 20 Gemme

: 20 Gemme 4600 Medaglie : 2 Coupon Eredità

: 2 Coupon Eredità 4800 Medaglie : 20 Gemme

: 20 Gemme 5000 Medaglie : 2 Coupon Eredità

: 2 Coupon Eredità 5500 Medaglie : 20 Gemme

: 20 Gemme 6000 Medaglie : 2 Coupon Eredità

: 2 Coupon Eredità 6500 Medaglie : 20 Gemme

: 20 Gemme 7000 Medaglie : 2 Coupon Eredità

: 2 Coupon Eredità 7500 Medaglie : 20 Gemme

: 20 Gemme 8000 Medaglie : 2 Coupon Eredità

: 2 Coupon Eredità 8500 Medaglie : 20 Gemme

: 20 Gemme 9000 Medaglie : 2 Coupon Eredità

: 2 Coupon Eredità 9500 Medaglie : 20 Gemme

: 20 Gemme 10.000 Medaglie : 2 Coupon Eredità

: 2 Coupon Eredità 11.000 Medaglie : 20 Gemme

: 20 Gemme 12.000 Medaglie : 2 Coupon Eredità

: 2 Coupon Eredità 13.000 Medaglie : 20 Gemme

: 20 Gemme 14.000 Medaglie : 2 Coupon Eredità

: 2 Coupon Eredità 15.000 Medaglie : 20 Gemme

: 20 Gemme 16.000 Medaglie : 2 Coupon Eredità

: 2 Coupon Eredità 17.000 Medaglie : 20 Gemme

: 20 Gemme 18.000 Medaglie : 2 Coupon Eredità

: 2 Coupon Eredità 19.000 Medaglie : 20 Gemme

: 20 Gemme 20.000 Medaglie: 2 Coupon Eredità

In conclusione, nel caso voleste approfondire l’argomento, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate anche i dettagli riguardo l’ultimo update di Yu-Gi-Oh! Master Duel, insieme a tutte le novità che ha portato con sé il Festival.