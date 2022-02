Yu-Gi-Oh! Master Duel, parte il Festival Xyz: Solo Mode e Structure Deck tra le novità

Dopo aver offerto 1.000 gemme gratis in Yu-Gi-Oh! Master Duel, le fucine digitali di Konami danno ufficialmente inizio al Festival Xyz, il primo evento che porta in dote tante novità per gli utenti di questo apprezzato gioco di carte collezionabili.

La partenza del Festival Xyz s'accompagna all'ultimo aggiornamento gratuito del card game di Konami ambientato nella dimensione di Yu-Gi-Oh! e sancisce l'arrivo del nuovo Gate "Enforcers of Justice" in Solo Mode: l'accesso al Gate propone sfide inedite, nuove missioni Duello e delle ricompense basate sul Deck Lightsworn.

Sempre in coincidenza del Festival Xyz assistiamo all'ingresso nell'offerta contenutistica di Master Duel di Rage of Cipher, un nuovo Structure Deck che contiene, tra le altre, la carta Cipher Drago Occhi Galattici.

I giocatori che effettueranno il login durante l'evento riceveranno 500 Gemme come "bonus di benvenuto" nel Festival Xyz, che si aggiungono a ulteriori 300 Gemme da sbloccare con l'obiettivo della community legato al raggiungimento dei 100.000 follower globali per gli account social ufficiali del gioco.

Il Festival XyZ si terrà dalle ore 08:30 di oggi, giovedì 17 febbraio, fino alle ore 05:59 italiane del 24 febbraio. L'evento a tempo limitato consentirà a tutti gli utenti di Yu-Gi-Oh! Master Duel di cimentarsi in sfide speciali con mostri Xyz inclusi nell'Extra Deck: sia che si vinca, si perda o si pareggi, al termine dei Duelli si otterrà una Medaglia (che diventano doppie utilizzando il proprio Deck), a patto ovviamente che si porti a conclusione lo scontro.