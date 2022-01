Yu-Gi-Oh! Master Duel: guida alla creazione delle carte

Nonostante il lancio a sorpresa, avvenuto senza troppe anticipazioni da parte di Konami, Yu-Gi-Oh! Master Duel conta già molti giocatori impegnati nella creazione di mazzi di ogni tipo. Grazie alla formula del free-to-play adottata per l’occasione, chiunque può ottenere il deck dei propri sogni, a patto di saper sfruttare il crafting delle carte.

Questa meccanica permette infatti di generare qualsiasi carta partendo da particolari token che il gioco chiama CP, i quali possono essere ottenuti sia attraverso il Pass Duello sia scomponendo altre carte inutilizzate in nostro possesso. Nello specifico, tralasciando i bonus derivati dalla presenza di copie foil, ogni risorsa mandata al macero vi garantirà 10 CP di rarità pari a quella delle carte sacrificate.

Tenendo conto del fatto che per creare una carta occorrono trenta punti, passiamo ora al procedimento da seguire dopo aver ottenuto abbastanza risorse.

Dal menu principale, recatevi nella sezione Deck , dove potrete scegliere se costruire un mazzo nuovo o modificarne uno preesistente.

, dove potrete scegliere se costruire un mazzo nuovo o modificarne uno preesistente. Indipendentemente dalla vostra scelta, finirete col ritrovarvi nella schermata dedicata alla collezione di carte presenti nel gioco.

presenti nel gioco. Qui, oltre a poter consultare il numero di CP accumulati (li trovate nell’angolo superiore sinistro dello schermo) e scomporre le copie di carte in eccesso, avrete modo di cercare qualsiasi cosa vogliate e selezionarla per generarne uno o più esemplari.

