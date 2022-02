Yu-Gi-Oh Master Duel: Konami 'blocca' un trucco per ottenere medaglie facili

Come avrete già letto sulle nostre pagine, è da poco iniziato l'evento Fesvial Xyz di Yu-Gi-Oh Master Duel, il quale permette ai giocatori di ottenere numerose ricompense gratis. A tal proposito, sembrerebbe che qualcuno abbia scoperto un semplice trucco per ottenere grosse quantità di medaglie senza fare particolari sforzi.

I giocatori del titolo gratis, infatti, si sono presto resi conto di quanto convenisse perdere le partite, dal momento che in questo modo i match si concludevano più in fretta e si ottenevano ugualmente parecchie medaglia. Sembra però che Konami abbia immediatamente notato l'elevata percentuale di sconfitte dei giocatori nella modalità single player e abbia deciso di prendere provvedimenti. Le ricompense per una sconfitta continuano ad essere 50 per chi utilizza un deck personalizzato e 25 per chi utilizza il Loaner Deck, invece i bonus per la vittoria sono stati moltiplicati per cinque: si parla infatti di 500 medaglie con i mazzi personalizzati e 250 per quello Loaner. Insomma, adesso avrete molti meno motivi per continuare a farvi sconfiggere dall'intelligenza artificiale.

In attesa di scoprire se verranno apportate ulteriori modifiche all'evento, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida al Festival Xyz di Yu-Gi-Oh! Master Duel.