Yu-Gi-Oh! Master Duel: lista delle carte Proibite, Limitate e Semi-Limitate

Il 7 maggio 2002, Konami iniziò a moderare le carte di Yu-Gi-Oh! considerate troppo influenti. Da allora, il numero di Mostri, Magie e Trappole soggette a limitazioni non ha fatto che aumentare, condizionando anche la sfera videoludica del franchise. A tal proposito, ecco quali sono le carte limitate nel nuovo free-to-play Yu-Gi-Oh! Master Duel.

Carte Proibite in Yu-Gi-Oh! Master Duel

Come suggerisce il nome, le carte Proibite non possono essere inserite nei vostri mazzi, a meno che non prendiate parte a Duelli amichevoli e basati su regole personalizzate.

Alanera–Gofu l’Ombra Vaga

Alanera–Stream il Mantello

Anfora dell’Avidità

Antico Drago Fatato

Arciere Amazoness

Artistamagus Fuocopeluche

Artistamico Scimmiatastiera

Blaster, Drago Sovrano degli Inferi

Bulbo Luminoso

Cacciatore a Molla

Cambiare Idea

Carica Anime

Carità Graziosa

Carta del Ritorno Sicuro

Catena Lavalval

Cavaliere dell’Incubo Goblin

Cavaliere dell’Incubo Sirena

Confisca

Cyber Giara

Dente di Leone

Djinn Dispensatore di Rituali

Drago Gumblar Topologico

Dragone Nero Occhi Rossi

Due di Meno

Entità Esterna Azathot

Entità Maggiore Norden

Equalizzatore Vitale

Esplosione Magica

Fusione Dimensionale

Gandora–X, il Drago della Demolizione

Giara di Fibra

Golem Tritatutto

Grappolo di Amarillidi di Fenice

Guardrago Agarpain

Guardrago Elpy

Ib la Giudice Calice del Mondo

Il Tiranno Nettuno

Invocatore Sciabola–X–M

La Sentinella Potente

Libro di Magia del Giudizio

Linkroce

Maestospettro Unicorno – Kirn

Maestro della Mente

Maestro Pace, il Vero Dracouccisore Re

Mago delle Tempeste

Mangia–Livello

Metamorfosi

Mina Mistica

Miraggio d’Incubo

Numero 16: Maestro Shock

Numero 95: Drago Materia Oscura Occhi Galattici

Numero S0: ZEXAL Utopico

Ondata Gelida

Oppressione Reale

Pesce Cyborg Distruttore

Pugnale a Farfalla–Elma

Pulsante di Auto–Distruzione

Raffica Zoodiaco

Redox, Drago Sovrano dei Macigni

Ritorno dall’Altra Dimensione

Ritorno Totale

Rotazione del Set

Scambiarana

Scelta Dolorosa

Scienziato Magico

Sepoltura Prematura

Sesto Senso

Sigillo del Tempo

Soldato Cannone Toon

Soldato–Cannone

Soldato–Cannone MK–2

Spada Divina–Lama della Fenice

Sterminatore

Strappa Possesso

Stregona Evocatrice

Tellcavaliere Tolomeo

Tempesta Potente

Tidal, Drago Sovrano delle Cascate

Trappola Botola

Ultima Offerta

Ultimo Desiderio

Ultimo Turno

Viverna Eclisse

Yata–Garasu

Zoodiaco Asciatoro

Zoodiaco Topostocco

Carte Limitate in Yu-Gi-Oh! Master Duel

A differenza delle carte Proibite, quelle Limitate sono utilizzabili solamente in copia singola, il che le rende utili in situazioni occasionali o all’interno di mazzi studiati intorno ad esse.

ABC–Drago Balistico

Aggiustatore Rapido SPIARALE

Altergeist Multimpostore

Arsenale Divino AA–ZEUS – Tuono del Cielo

Assalitore Notturno

Assaltatrice del Cielo Asso – Kagari

Assaltatrice del Cielo Mecha – Droni Calabrone

Braccio Dx del Proibito

Braccio Sx del Proibito

Cavaliere dell’Armageddon

Ciberstein

Colosso Drago del Tuono

Crystron Halqifibrax

Davvero Rospotente

Diagramma Draconico

Dinowrestler Pankratopo

Distruggi–Carte

Distruzione di Carte

Exodia il Proibito

Falcodrago del Tuono

Fenice Fiammeggiante, l’Uccello Bombardiere Bruciante

Fusione Brillante

Fusione Istantanea

Galatea, l’Automa Orcusestra

Gamba Dx del Proibito

Gamba Sx del Proibito

Genex Alleato Uomo Uccello

Giara Trasformante

Girsu, l’Orcusestra Meck–Cavaliere

Lustro Pendulum, il Dracoassassino

Mago Doppia Iride

Metaverso

Mostro Resuscitato

Ordine Imperiale

Orrore Arpa Orcusestra

Pesanmetalfosi Electrumite

Portale dei Sei

Predapianta Anaconda Verte

Predapiante Ofride Scorpione

Propulsore Demoneterno

PSI–Strutturasignore Omega

Raigeki

Reincarnazione Truccastella

Re Supremo Drago Oscurowurm

Riavvio Rosso

Rinforzi dell’Esercito

Salamagna Gazzella

Sarcofago d’Oro

Sepoltura Sciocca

Servitore Nadir

Spolverino dell’Arpia

Stregone Astrografo

Stregone Cronografo

T.G. Iper Bibliotecario

Tempest, Drago Sovrano delle Tempeste

Terraformare

Teschio Terrore Saryuja

Trasportatore Zenmaity a Molla

Trishula, Drago della Barriera di Ghiaccio

Truccastella Luce del Palcoscenico

Un Giorno di Pace

Uno per Uno

Vacuità della Vanità

Velociroid Terrotrottola

Vento Divino della Valle delle Nebbie

Vero Re di Tutte le Calamità

Zoodiaco Dridente

Carte Semi-Limitate in Yu-Gi-Oh! Master Duel

Le carte Semi-Limitate, rispetto alle precedenti, tendono a esercitare un impatto meno diretto sull’andamento dei Duelli. Essendo utilizzabili in doppia copia, però, possono tornare utili in più scenari.

Assaltatrice del Cielo Mecha – Ancora Vedova

Assaltatrice del Cielo Mobilitazione – Ingaggiare!

Cambio di Maschera II

Capro Espiatorio

Collasso Magico

Drago Metallico Oscuro Occhi Rossi

L’Inizio della Fine

Maga Armonizzante

Malicious – EROE del Destino

Oviraptor Mangiantanima

Pericolo!? Jackalope?

PSI–Strutturattrezzatura Gamma

Richiamato dalla Tomba

Ricordi di Speranza

Ruggitodrago del Tuono

Spettraterra Maledetta

Super Polimerizzazione

Teletrasporto di Emergenza

Sapevate che Yu-Gi-Oh! Master Duel è approdato anche su dispositivi mobile? Se vi siete appena avvicinati al gioco o avete in programma di farlo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate una guida alla creazione delle carte in Yu-Gi-Oh! Master Duel.