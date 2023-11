Yu-Gi-Oh! Master Duel: ricompense 'faraoniche' per i 25 anni del gioco di carte

Sullo sfondo della rivoluzione in arrivo per le Rarità di Yu-Gi-Oh!, Konami solletica la curiosità degli appassionati del gioco di carte collezionabili svelando i ricchi contenuti in arrivo nela nuova Campagna di Yu-Gi-Oh! Master Duel per il 25° anniversario del card game.

I festeggiamenti per il quarto di secolo di Duelli disputati dai fan del gioco di carte di Yu-Gi-Oh! coinvolgeranno tutti gli appassionati di Master Duel per offrire una serie di bonus login gratuiti, tra cui 1.000 Gemme, e l'opportunità unica di ottenere le tre iconiche carte Egyptian God con artwork alternativo.

Dal 27 novembre al 5 gennaio 2024, tutti i giocatori che si connettono a Master Duel in sette giorni diversi durante la campagna potranno sbloccare un totale di mille Gemme e la carta speciale Egyptian God del mastodontico Obelisk il Tormentatore, in Royal Finish e con artwork alternativo.

Eccovi l'elenco dei premi da ottenere con i giorni di login:

Giorno 1: Carta Royal Finish Obelisk il Tormentatore (artwork alternativo)

Giorno 2: 500 Gemme

Giorno 3: 'The Ones Who Serve Ra' Secret Pack Ticket

Giorno 4: 300 Gemme

Giorno 5: Icona Obelisk il Tormentatore (artwork alternativo)

Giorno 6: 'The Ones Who Serve Ra' Secret Pack Ticket

Giorno 7: 200 Gemme

La terza delle tre carte Egyptian God può essere acquisita con il Secret Pack I Servitori di Ra, un pacchetto aggiuntivo disponibile fino al 10 gennaio 2024 che comprende, tra gli altri, anche il Drago Alato di Ra (con artwork alternativo).