Yu-Gi-Oh! Master Duel: PS Plus regala 50 Pacchetti, ecco come riscattarli su PS4 e PS5

Dopo essersi premurati di accompagnare l'apertura ufficiale dei server free-to-play di Yu-Gi-Oh! Master Duel con il trailer di lancio, Konami invita tutti gli appassionati di card game a riscattare gratis ben 50 Pacchetti Biglietti utilizzando su PS4 e PlayStation 5 le credenziali del proprio abbonamento a PS Plus.

L'ultima iniziativa lanciata da Konami e Sony offre l'opportunità di sbloccare due bundle speciali su PS4 e PlayStation 5, ciascuno comprensivo di 50 Biglietti da utilizzare liberamente nel Negozio di Yu-Gi-Oh! Master Duel per ampliare la propria collezione di Carte o potenziare i deck già sbloccati.

Per poter aderire all'offerta, basta seguire le indicazioni offerte dalle due pagine del PS Store aperte per l'occasione: una volta effettuato il login al negozio con il proprio account PS Plus, è possibile riscattare uno dei Pacchetti Biglietti attraverso la propria console Sony di riferimento. Lo sblocco dei bundle dovrebbe avvenire solo dalla console, di conseguenza per poter accedere a entrambi i Pacchetti gratuiti occorre aggiungerli al carrello dal PS Store della console immettendo "Pacchetto biglietti 50" nel form di ricerca delle schede delle versioni PS4 e PS5 del negozio digitale.

In virtù della natura cross-play del titolo, l'operazione consente agli abbonati a PS Plus di utilizzare i 50 Pacchetti Biglietti su qualsiasi altra piattaforma: ogni Pacchetto comprende due Carte, per un totale di 100 Carte sbloccabili dal Negozio. L'iniziativa promozionale lanciata da Konami e Sony sarà attiva fino all'1 aprile 2022. Per saperne di più su questo card game gratuito, vi rimandiamo al nostro speciale su Yu-Gi-Oh! Master Duel.