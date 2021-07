Yu-Gi-Oh! Master Duel, Rush Duel e Cross Duel: Konami svela i nuovi card game

Sulle ali del successo di Yu-Gi-Oh! Duel Links, le alte sfere di Konami si apprestano ad ampliare la proposta ludica e contenutistica della celebre serie di giochi di carte collezionabili di Yu-Gi-Oh! con il reveal di Master Duel, Rush Duel e Cross Duel.

Ad aprire il terzetto di nuove esperienze del card game di Konami troviamo Yu-Gi-Oh! Master Duel, un progetto nato per fare la felicità dei giocatori di lungo corso e accogliere nuovi adepti grazie a duelli ancora più intensi.

L'azienda giapponese, non a caso, descrive Master Duel come il titolo digitale più completo che sia mai stato realizzato per il gioco di carte collezionabili di Yu-Gi-Oh! Stando a quanto precisato da Konami, il titolo vanterà una grafica in alta definizione e sarà disponibile a breve (presumibilmente entro la fine del 2021) su PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, come pure su sistemi mobile iOS e Android.

Il secondo gioco annunciato da Konami è Yu-Gi-Oh! Tush Duels, un titolo già disponibile dallo scorso anno in Giappone che si appresta ad arrivare anche in Occidente su Nintendo Switch entro l'autunno con un nuovo set di regole che prevede, ad esempio, di pescare ed evocare in duelli imprevedibili. Ultimo, ma non per ordine di importanza, è Yu-Gi-Oh! Cross Duel, un card game incentrato su scontri tra quattro Duellanti. Il gioco sarà disponibile nei prossimi mesi su dispositivi iOS e Android.