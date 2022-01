Yu-Gi-Oh Master Duel è un successo da 4 milioni di download, arriva su iPhone e Android

Konami ha annunciato che Yu-Gi-Oh Master Duel, pubblicato come free to play il 19 gennaio, ha raggiunto ad oggi oltre quattro milioni di download su tutte le piattaforme. Inoltre è stata annunciata la disponibilità dispositivi mobile smartphone e tablet.

Yu-Gi-Oh Master Duel include oltre 10.000 carte e ripercorre oltre due decadi di storia del Duello permettendo di costruire nuovi deck prsonalizzati. I giocatori potranno prendere parte a una vasta gamma di Duelli oppure giocare in single player collezionando le carte più iconiche della serie.

La versione per iOS e Android supporta cross-platform e cross-save su tutte le piattaforme, permettendo dunque di sfidare altri giocatori indipendentemente dalla piattaforma posseduta. Potete scaricare gratis Yu-Gi-Oh Master Duel per Android ed effettuare il download di Yu-Gi-Oh Master Duel per iPhone e iPad, il gioco è già disponibile anche su PC via Steam e sulle console della famiglia PlayStation e Xbox.

Se siete abbonati a PlayStation Plus, Sony e Konami regalano 50 pacchetti di carte gratis per Yu-Gi-Oh Master Duel, disponibili solamente per un periodo di tempo limitato, una volta riscattati i pacchetti e le carte saranno vostri per sempre. E se avete appena iniziato a giocare, ecco la nostra guida alla creazione delle carte di Yu-Gi-Oh con i consigli utili per chi si è da poco avvicinato al gioco.