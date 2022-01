Yu-Gi-Oh! Master Duel: trailer di lancio per il gioco di carte gratis

Il giorno tanto atteso da tutti gli appassionati di giochi di carte collezionabili è arrivato e da oggi è possibile giocare in maniera completamente gratuita a Yu-Gi-Oh! Master Duel, titolo Konami che torna a mostrarsi al pubblico con un nuovo trailer.

Sul canale YouTube ufficiale di Yu-Gi-Oh è infatti stato caricato il filmato di lancio del gioco a base di carte ispirato al celebre franchise di cui molti ricorderanno la serie animata. Oltre a ricordarci che nel gioco sono presenti circa 10.000 carte, il trailer di lancio conferma il pieno supporto al cross-save, così che i giocatori possano duellare con gli avversari a prescindere dalla piattaforma utilizzata. Chi ama dedicarsi alla costruzione del deck disporrà inoltre di una serie di strumenti per assemblare le carte e distruggere quelle in eccesso.

Per chi non lo sapesse, il gioco è disponibile da oggi, mercoledì 19 gennaio 2022, su PC (tramite Steam), PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, App Store e Google Play Store. Il titolo viene distribuito gratuitamente, ma è possibile acquistare pacchetti di carte tramite microtransazioni.

Prima di lasciarvi al trailer, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra anteprima di Yu-Gi-Oh! Master Duel curata da Antonello "Kirito" Bello.