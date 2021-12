Yu-Gi-Oh! Master Duel: un nuovo video presenta le modalità e conferma il cross-play

Konami ha approfittato della risonanza mediata garantita da Jump Festa 2021 per pubblicare un nuovo trailer di Yu-Gi-Oh! Master Duel, gioco che in fase di annuncio è stato descritto come l'esperienza digitale definitiva dell'iconico gioco di carte collezionabili.

Il trailer, lungo oltre tre minuti, presenta le diverse modalità che verranno offerte dal gioco, ossia Duello, Deck, Solo e Shop, e conferma il supporto al cross-play. Ciò significa che i giocatori di tutte le piattaforme - il card game è atteso ds PC Steam, PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e dispositivi mobile via App Store e Google Play - potranno giocare assieme e sfidarsi senza alcuna limitazione.

Per chi non lo sapesse, Yu-Gi-Oh! Master Duel è un gioco di carte collezionabili che verrà lanciato in via del tutto gratuita nel corso di questo inverno. I giocatori potranno abbracciare due decenni di storia del Duello sbloccando e collezionando più di 10.000 carte, costruendo il proprio Deck personale e sfidando Duellanti di tutto il mondo in emozionanti scontri che per la prima volta nella serie saranno presentati in 4K sui dispositivi compatibili. Konami ha già specificato che determinate carte di Yu-Gi-Oh Master Duel potranno essere ottenuto solamente partecipando ad eventi oppure acquistandole in-game.

Il Jump Festa 2021 ci ha regalato anche l'annuncio di un nuovo DLC per Dragon Ball FighterZ e un nuovi video di gameplay di Infinity Strash - Dragon Quest: The Adventure of Dai.