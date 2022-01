Yu-Gi-Oh! Master Duel, nuovi video: singleplayer, menu e customizzazioni del card game

Mentre le attenzioni della community sono rivolte sull'asta NFT per i 35 anni di Castlevania, Konami fornisce degli importanti aggiornamenti sul progetto di Yu-Gi-Oh! Master Duel pubblicando due video che descrivono le attività singleplayer e le customizzazioni accessibili dal menù.

La nuova iterazione di Yu-Gi-Oh! assumerà i contorni di un card game con un deck composto da oltre 10.000 carte che andranno ad abbracciare i due decenni di storia del Duello.

Il prossimo gioco di carte collezionabili di Konami vanterà quindi sia una componente multiplayer che una modalità Solo particolarmente stratificata, con sfide da completare in scenari ricreati con grafica 4K e numerosi effetti per gli attacchi in funzione della potenza del proprio mazzo virtuale.

Sin dal lancio, Yu-Gi-Oh! Master Duel supporterà il cross-play tra tutte le piattaforme, consentendo così agli appassionati di accedere ad arene multiplayer unificate per rendere ancora più celere il processo di ricerca delle partite.

Prima di lasciarvi ai due video in calce e in cima alla notizia, vi ricordiamo che il lancio di Yu-Gi-Oh! Master Duel è previsto per questo inverno con la formula dei titoli free-to-play da scaricabile gratis su PC (Steam), PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, come pure su App Store e Google Play per tablet e smartphone iOS e Android.